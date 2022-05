Daniel Craig aurait refusé un camée majeur dans Doctor Strange 2

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des SPOILERS MAJEURS pour Doctor Strange dans le multivers de la folie.

La nouvelle suite de Marvel Doctor Strange dans le multivers de la folie a apporté de très grosses surprises lors de sa sortie en salles ce mois-ci, et Daniel Craig aurait été presque parmi eux. Comme prévu, de nombreux personnages principaux ont été introduits, et cela inclut notamment une apparition spéciale des Illuminati. Les fans étaient au courant du retour de Patrick Stewart en tant que professeur X entrant dans le film, comme cela a été révélé dans les bandes-annonces publiées auparavant, mais d’autres surprises ont été réservées pour le grand écran.

L’une des plus grandes révélations a été John Krasinski dans le rôle de Reed Richards des Fantastic Four. Ce fut un moment incroyable pour tant de fans, car Krasinski est depuis longtemps un acteur préféré des fans que les gens espéraient voir obtenir le rôle dans le Les quatre Fantastiques redémarrage pour l’univers cinématographique Marvel. Il y a des rumeurs selon lesquelles Krasinski n’était pas le seul acteur à participer à cette apparition spéciale.

Selon Justin Kroll de Deadline, Mister Fantastic de Krasinski « n’était pas le premier choix » pour le camée spécial Illuminati. Kroll affirme également que l’acteur de James Bond, Daniel Craig, devait initialement apparaître à cet endroit. Kroll déclare que Craig était sur le point de tirer jusqu’à ce qu’une augmentation des cas de COVID l’ait amené à reconsidérer, alors il a reculé pour éviter le risque de propager la maladie à sa famille.

Une rumeur supplémentaire publiée par The Direct affirme que Craig n’aurait pas joué Mister Fantastic, mais plutôt un autre membre des Illuminati dans ces scènes. Apparemment, cela aurait été comme Balder the Brave, frère de Thor (Chris Hemsworth). Selon la rumeur, Craig se retirant avait des créatifs supprimant complètement Balder de l’histoire et le remplaçant par Reed Richards de Krasinksi. Pour l’instant, rien de tout cela n’a été officiellement confirmé par les personnes impliquées.





Daniel Craig rejoindra-t-il le MCU ?





Si les rumeurs sont vraies, cela suggérerait que Daniel Craig est intéressé à rejoindre l’univers cinématographique Marvel, même si le camée de Balder n’a pas fonctionné pendant Docteur étrange 2. Il aura le temps de rejoindre la franchise après sa sortie de la série James Bond. Un personnage populaire qui a été beaucoup suggéré pour Craig est le supervillain Magneto, et avec l’arrivée des X-Men dans le MCU à l’horizon, ce personnage aura besoin d’un bon acteur pour lui donner bientôt vie. Du fan art a même été réalisé en l’imaginant dans le rôle.

C’est peut-être une question de temps avant que Craig ne fasse son entrée dans le MCU. Pour l’instant, les fans peuvent s’attendre à le voir revenir dans son rôle populaire de Benoit Blanc dans Couteaux sortis 2l’une des deux suites de Couteaux sortis qui est actuellement en préparation chez Netflix. Couteaux sortis 2 devrait être diffusé sur le streamer plus tard cette année.





Doctor Strange dans le multivers de la folie joue maintenant dans les salles.





