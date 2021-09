Daniel Craig a une «réponse très simple» pour savoir si James Bond devrait être une femme ou non

Avant sa dernière apparition en tant que James Bond dans Pas le temps de mourir, Daniel Craig a partagé ses réflexions sur l’échange potentiel de genre du personnage. Enfin prêt à sortir en salles ce mois-ci après plusieurs retards, Pas le temps de mourir est le 25e volet de la James Bond la franchise. Il s’agit également de la cinquième et dernière performance de Craig, le sixième acteur jouant le superspy sur grand écran.

Il n’y a pas de plans immédiats pour développer Lien 26, mais avec Daniel Craig en se retirant du rôle, on ne peut qu’imaginer qu’il redémarrera le personnage emblématique avec un nouvel acteur. De nombreux noms différents sont venus des fans sur qui ils voudraient voir jouer James Bond ensuite, d’Idris Elba à Tom Hardy. L’idée de l’échange de genre Bond a également été lancée, et dans une récente interview avec Radio Times, Craig a donné son avis sur cette voie.

« La réponse est très simple. Il devrait simplement y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu’il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ? »

Daniel Craig semble dire qu’il préférerait voir des femmes jouer des personnages originaux aussi habiles que James Bond, au lieu de simplement ressasser le superspy en tant que Jane Bond. Cela pourrait même concerner Pas le temps de mourir dans lequel Lashana Lynch prendrait le nom de code 007 après la retraite de Bond. Craig a également crédité la co-scénariste Phoebe Waller-Bridge pour son travail sur le scénario et a évoqué l’idée que les scénaristes pourraient changer le personnage.

« Elle a un humour diabolique. Son influence imprègne une grande partie de ce film. Elle a suivi cette ligne fantastique de le garder comme un thriller et d’être très drôle. Mais Phoebe n’est pas venue pour changer Bond. Elle est venue pour le pimenter pour bien sûr, mais elle est une fan de Bond – elle n’était pas sur le point de l’emmener dans une direction différente. »

Cary Fukunaga réalisé Pas le temps de mourir avec un scénario co-écrit avec Waller-Bridge, Neal Purvis et Robert Wade. Aux côtés de Daniel Craig dans sa performance finale en tant que Bond, le film met en vedette Lashana Lynch, Rami Malek, Ana de Armas, Léa Seydoux, Ben Whishaw, Naomie Harris, Jeffrey Wright, Christoph Waltz, Rory Kinnear et Ralph Fiennes. Craig a parlé de son temps passé à jouer James Bond et a fait ses adieux à ses collègues de la distribution et de l’équipe dans une vidéo du tournage qui est récemment devenue virale.

Le discours d’adieu de Daniel Craig après avoir terminé No Time To Die, son dernier ???????????????? Film de James Bond. ???? @007pic.twitter.com/xCqab3JK3z – Filmthusiast (@itsfilmthusiast) 17 septembre 2021

« Beaucoup de gens ici ont travaillé sur cinq films avec moi, et je sais que beaucoup de choses sont dites sur ce que je pense de ces films, ou de tout ça. Mais j’ai adoré chaque seconde de ces films, et surtout celui-ci, parce que je me lève tous les matins et j’ai eu la chance de travailler avec vous. Et cela a été l’un des plus grands honneurs de ma vie », a déclaré Craig.

Pas le temps de mourir est prévu pour une sortie au Royaume-Uni le 30 septembre, tandis qu’une sortie aux États-Unis suivra le 8 octobre. Pendant ce temps, peu importe qui obtient le rôle, il faudra probablement un certain temps avant de revoir James Bond dans les salles. Cette nouvelle nous vient de Radio Times.

