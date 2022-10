Daniel Craig a reçu le même honneur que James Bond a dans les films

Même si Daniel Craig a peut-être mis fin à son rôle de James Bond, la famille royale lui a décerné un nouvel honneur, renforçant encore son lien avec l’emblématique agent 007. Dans les honneurs du Nouvel An 2022, la princesse Anne a fait de Craig un compagnon de l’Ordre de Saint Michel et Saint George (CMG), le même titre que son personnage de James Bond a dans les films.

Craig ya estaba programado para recibir el premio por sus servicios al cine y al teatro a manos de la reina Isabel II a principios de este año, habiendo obtenido el título el 31 de diciembre de 2021, pero la difunta monarca falleció antes de que pudiera realizar la cérémonie.

L’acteur est surtout connu pour avoir incarné la dernière version du super espion James Bond, un voyage qui s’est conclu avec la sortie de « No Time to Die » en 2021. Sa carrière de 15 ans dans le personnage est la plus longue des six acteurs qui se sont mis dans la peau de l’agent 007 à ce jour, bien que Roger Moore ait le titre d’avoir joué dans plus de films avec 7 participations.

Dans les romans originaux de Ian FlemingBond a reçu l’Ordre de Saint Michel et Saint George en 1953. Sur grand écran, Craig’s Bond aurait également reçu cet honneur, un fait mentionné lors de « Skyfall » en 2012. joué par Moore a refusé le titre dans « The Man ». avec le Golden Gun », bien qu’il ait également reçu le prix en 2003.

Ce n’est pas le premier honneur que Craig reçoit de la famille royale. En septembre 2021, il est devenu commandant honoraire de la Royal Navy britannique, un grade également détenu par Bond, avant la sortie de »Pas le temps de mourir ». « Je me sens vraiment privilégié et honoré d’avoir été nommé commandant honoraire du service supérieur », a déclaré Craig à l’époque.

