Daniel Craig a parlé du nouveau James Bond, a refusé d’en faire une femme et a exprimé son avis sur la possibilité qu’il soit un acteur de couleur

Pas le temps de mourir Il s’agit de la lettre de sortie de Daniel Craig en tant que James Bond et le poste vacant a déjà ouvert une liste de candidats. Apprenez à connaître l’opinion de l’acteur sur ses successeurs possibles.

Après cinq représentations dans ce rôle, Daniel Craig au revoir à James Bond. Le 30 septembre, il sera présenté en première Pas le temps de mourir, le dernier film qui jouera le rôle de l’agent 007 et son poste est déjà vacant. Inévitablement, Universal Pictures sera en charge de produire une nouvelle version cinématographique et, par conséquent, ils ont déjà une liste d’acteurs intéressés par le personnage.

Daniel Craig Il s’est imposé comme la star la plus visitée en tant qu’agent britannique, mais c’est lui-même qui a confirmé sa séparation du rôle. Il a récemment fait des adieux émouvants aux services secrets et même les fans ont déjà choisi un successeur. Mais, la réponse à la question que tout le monde venait d’arriver : que pense Craig des candidats pour lui succéder.

Henry Cavill, Regé-Jean Page et Simu Liu font partie des noms préférés du public, mais il est également possible que cette nouvelle version soit jouée par une femme. Compte tenu de cela, Daniel était très énergique : «la réponse est très simple : il devrait y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur», a-t-il déclaré lors d’une interview avec Radio Times.

De même, il a condamné : «Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond quand il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme ?”. Des propos comme ceux-ci semblent traverser le plateau où sont tournés les films de l’agent puisque Barbara Brocoli, l’une des productrices de la saga, a avoué quelque chose de similaire l’année dernière.

« Bond peut être de n’importe quelle couleur, mais c’est un homme. Nous devrions créer de nouveaux personnages féminins, des personnages féminins forts» Étaient ses mots exacts. Même si, pour le moment, on ne sait pas qui sera le successeur de Daniel Craig et ne commencera probablement pas à débattre avant la première de Pas le temps de mourir.