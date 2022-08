Daniel Craig a « oublié » comment faire son accent du Kentucky après Knives Out

Un résumé de Tudum, le site officiel des fans de Netflix, dit : « Si Couteaux sortis était sur les liens meurtriers de chair et de sang, Verre Oignon fait un bon cas pour être tout aussi méfiant envers ses amis les plus proches.

« Comment diable pouvons-nous prendre quelque chose qui a attiré l’imagination des gens et les a fait parler de meurtres mystérieux, et le refaire sans que cela devienne un pastiche de lui-même? » Il a demandé.

« J’avais oublié l’accent et je ne voulais pas faire de pastiche. Je voulais le rendre aussi ancré et ancré dans la réalité que possible.

« Si vous avez les bonnes personnes dans la salle et le bon talent, alors vous pouvez le faire. Rian est un écrivain de génie et ne veut pas répéter [himself]. Nous ne voulons pas non plus laisser tomber les gens; nous voulons que le public apprécie le monde que nous avons créé dans le premier et croit en celui-ci.