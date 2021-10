Daniel Craig a des mots durs à dire sur Quantum of Solace

Alors que Daniel Craig fait ses adieux à James Bond avec un record au box-office international et des débuts américains raisonnables pour démarrer, il y a un film particulier de ses cinq films qu’il n’a pas les plus grandes choses à dire sur. Bien qu’il soit juste de dire qu’aucun des films de Craig n’a échoué, quand il s’agit de Quantum de Consolation, qui détient la note d’audience la plus basse sur Rotten Tomatoes des cinq, Craig n’a pas été aimable dans ses souvenirs du Casino Royale suivre.

S’adressant au magazine Empire, Daniel Craig On lui a demandé s’il avait changé d’acteur depuis ses débuts en 2006 en tant que superspy et a répondu : « Oui, et pendant un moment, j’ai pleuré l’acteur dans lequel j’étais Casino Royale parce que dans Casino Royale Je ne connaissais pas mieux. Je n’ai tout simplement pas eu toute la pression. Alors tu fais [the film] et vous obtenez un certain succès, et vous dites, ‘Oh sh*t’. C’est une épée à double tranchant. Si je faisais Casino Royale et c’était un tas de merde et je suis parti, nous n’aurions pas cette conversation. Et peut-être que j’aurais continué à jouer et ça aurait été super. Mais c’était un succès, et puis il y avait la pression qui accompagnait le besoin de réussir. »

Craig a poursuivi: « Parfois, je désirais la personne que j’étais quand nous l’avons fait Casino Royale. Parfois, trop de connaissances n’est qu’un petit peu pas une bonne chose. J’étais dans le noir sur beaucoup de choses, sur la façon dont les choses fonctionnaient, sur la façon dont le monde considérait vraiment Bond. Puis j’ai soudain commencé à les comprendre, et le poids de cela m’a ennuyé. Nous faisions Quantum de Consolation, qui était pour le moins une émission de merde, et tout son poids m’a fait enfermer. Heureusement, depuis lors, il s’agit simplement de se détendre et d’essayer de revenir à ce sentiment de Casino Royale, qui est juste comme, ‘Allez, c’est James Bond, amusez-vous. Passons un bon moment’. Je veux dire, je suis toujours de mauvaise humeur. »

No Time to Die est en attente depuis plus d’un an grâce à la pandémie de Covid, donc le battage médiatique autour d’elle s’est progressivement construit depuis des mois maintenant, et cela semble avoir porté ses fruits avec les débuts internationaux du film le week-end dernier, battant un certain nombre de records pour la franchise. Avec les débuts aux États-Unis prévoyant une ouverture de plus de 55 millions de dollars, la nouvelle prévision de 60 millions de dollars pourrait ne pas la placer en tête de liste par rapport aux précédents films de Bond au niveau national, dans le plus grand schéma des choses, il n’y a rien de mal à propos d’un week-end de 60 millions de dollars dans le climat actuel.

Dans une récente interview, la productrice de Bond, Barbara Broccoli, a déclaré que malgré l’acquisition de MGM par Amazon, la franchise James Bond resterait une expérience théâtrale et ne succomberait pas à la tendance des films à se diriger vers les plateformes de streaming à tout moment à l’avenir. La chasse au prochain James Bond débutera l’année prochaine, avec un certain nombre de grands noms déjà présentés par les fans comme remplaçant de Craig, notamment Le sorceleurde Henry Cavil et Bridgerton star Rege-Jean Page en tête de liste. Tout cela est cependant dans le futur, et pour l’instant, nous pouvons simplement nous asseoir et regarder Daniel Craig faire ce qu’il a fait de mieux au cours des quinze dernières années en tant que Bond le plus ancien de la franchise James Bond.

Vous pouvez consulter l’interview de Daniel Craig sur Empire.

Sujets : Quantum of Solace