Daniel Craig a choisi son James Bond préféré

Daniel Craig a fait un passage réussi dans la franchise de James Bond, le revitalisant avec un réalisme spectaculaire dans chacune de ses entrées qui a réussi à satisfaire les fans du personnage. Actuellement, vous pouvez profiter au cinéma du dernier opus de 007 avec l’acteur : Pas le temps de mourir. Auparavant, il était dans Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall et Spectre.

Dans le dernier film de Bond, le personnage profite de sa retraite lorsqu’il doit retourner dans le monde de l’espionnage parce que son ami Félix leitier demande votre aide. De cette façon, l’espion croise son chemin avec le méchant Safin, qui a en sa possession une technologie nouvelle et dangereuse. Ce sera le travail de 007 d’arrêter cette menace. Voici le synopsis du dernier film de Daniel Craig comme Bond.

Le favori 007 de Daniel Craig

Désormais, l’acteur devenu la voix autorisée du personnage, a choisi son film préféré parmi les 25 entrées de la franchise. La tâche n’est pas facile, il y a beaucoup de moments forts dans la vie de James Bond. De plus, ce choix, c’est aussi mettre en avant un acteur parmi les nombreux qui ont donné vie à l’agent secret. Daniel n’a eu aucun problème et a choisi sans aucune hésitation.

« Je pense que Goldfinger est mon film James Bond favori. J’aime le Dr Non, mais c’était celui où Sean Connery est devenu l’agent que nous connaissons et aimons tous » étaient les mots qu’il a choisis Daniel Craig lors du choix de votre film préféré du personnage et de l’interprète que vous avez le plus aimé comme 007.

La troisième tranche de Sean Connery en tant qu’agent secret, ce fut un succès au box-office et bien noté par des critiques spécialisés. De plus, il met en évidence des aspects qui deviendraient plus tard une partie de la mythologie du personnage. Par exemple, il conduit une Aston Martin ou la séquence classique avant la chanson thème emblématique. Ce qui est certain, c’est que Le doigt d’or et son protagoniste a laissé une grande marque sur les fans du personnage et le fanatisme de Daniel Craig pour ce film, il s’en rend compte.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂