Daniel Cormier dit qu’il ne combattra Jake Paul que selon les règles du MMA

Daniel Cormier a enfin répondu à l’offre de Jake Paul pour un match de boxe.

Après sa victoire sur l’ancien combattant de l’UFC Ben Askren, le YouTuber a jeté son dévolu sur Cormier, 42 ans, et a beaucoup parlé de jeu.

Le couple a eu une guerre des mots à l’UFC 261 et maintenant Cormier veut remettre les pendules à l’heure.

L’artiste martial mixte professionnel à la retraite et lutteur amateur ne veut pas entrer dans un ring avec Paul. Il veut un octogone.

Daniel Cormier bat Lewis de Derrick The Black Beast. Crédit: PA

S’exprimant dans l’émission DC & Helwani, l’ancien champion des poids lourds a déclaré: « Je ne veux pas combattre Jake Paul. Mais je ne laisserai pas Jake Paul me manquer de respect. Permettez-moi de vous dire une chose à propos de Jake Paul et je vais référez-vous à l’accord Conor McGregor.

« Conor est allé combattre Floyd, a gagné une tonne d’argent, parce qu’il le fallait. Floyd Mayweather est le plus grand boxeur de tous les temps, alors tu vas jouer sur son terrain de jeu. Pourquoi est-ce que j’irais boxer Jake Paul? »

Il a dit qu’il n’allait pas « courir après un jour de paie » parce qu’il était un champion dans sa catégorie de poids.

Mais cela ne signifie pas qu’il évite une confrontation potentielle avec Paul.

Cormier a poursuivi: « Ce gamin veut se battre, d’accord, je vais le combattre. Mais ce sera une compétition d’arts martiaux mixtes. S’il veut vraiment se battre avec moi, combattez-moi dans les arts martiaux mixtes et alors je le combattrai. tout en bas à 205 (lbs).

Crédit: PA

«Je vis gros et heureux et en bonne santé, je vais aller jusqu’à 205 pour combattre ce gamin dans les arts martiaux mixtes. Si vous voulez vraiment me battre, comme me battre sérieusement, me battre dans les arts martiaux mixtes.

«Ça ne va pas être amusant. Je te le dis en ce moment, à 42 ans, mal de dos et tout, je vais le torturer et je vais lui faire du mal. Je ne veux pas boxer lui, je ne veux pas me battre dans un ensemble de règles de compétences limitées.

« Si vous voulez me battre, vous voulez vraiment me battre, me battre dans une compétition d’arts martiaux mixtes. Je retournerai jusqu’au 205 et je vais le briser et je vais lui faire du mal. et ensuite il pourra recommencer à combattre ces enfants YouTube. »

Dans un message menaçant à Paul, il a promis qu’il « déchirerait son visage » s’il entrait dans l’octogone avec le YouTuber-cum-boxer.

Il voulait envoyer un message à «ces enfants» pour ne pas défier les athlètes.

La semaine dernière, Paul a dit au IMPAULSIF podcast qu’il prendrait volontiers sur Cormier comme son prochain adversaire.