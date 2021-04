Daniel Brühl révèle qui est son vengeur préféré

Daniel Brühl a donné son avis sur qui est son vengeur préféré dans la franchise Marvel Studios. L’acteur est revenu à son personnage de Baron Zemo dans la série « The Falcon And The Winter Soldier », revenant à la série après son apparition dans le film de 2016 « Captain America: Civil War ».

Zemo a été présenté comme le cerveau derrière la rupture des Avengers en tant que vendetta personnelle après la mort de sa famille dans la bataille de Sokovie, assassinant le roi T’Chaka et encadrant Bucky Barnes (Sebastian Stan).

Dans « The Falcon and The Winter Soldier », Brühl a fait une équipe inattendue avec le personnage de Stan et Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon) depuis le troisième épisode de la série afin de traquer un groupe séparatiste qui a dans son alimentez le sérum du super soldat.

Inutile de dire que jusqu’à présent, Zemo a gagné en popularité auprès des fans de MCU, qui ont maintenant également tourné la tête pour découvrir le grand travail d’acteur de Daniel Brühl au cinéma et à la télévision.

Brühl, qui a partagé les crédits avec Chris Hemsworth dans le film de Ron Howard « Rush », n’a aucun doute en désignant l’acteur australien comme son vengeur préféré, partageant à travers son profil Instagram quelques photos du tournage du film dans lequel ils jouent tous les deux rivaux. Pilotes de Formule 1.

Fait intéressant, Chris Hemsworth a été l’une des absences les plus notoires de la franchise lors des événements de « Civil War », donc lui et Brühl, jusqu’à présent, n’ont partagé de crédits dans aucune des productions de Marvel Studios, un scénario qui, jusqu’à présent, semble peu probable.

La participation de Zemo à « The Falcon and the Winter Soldier » est loin d’être terminée, et bien que son évasion lors de la confrontation contre les Dora Milaje puisse indiquer le contraire, certains fans ont commencé à spéculer sur sa possible conversion. d’anti-héros dans le MCU.