Daniel Brühl est devenu père pour la deuxième fois

31/08/2020 à 20h42

Daniel Brühl et sa femme Felicitas Rombold sont redevenus parents. Le couple est heureux du deuxième garçon.

L’acteur Daniel Brühl (42 ans, «Au revoir, Lénine!») Et sa femme Felicitas Rombold sont redevenues parents. La progéniture, un garçon, a vu le jour le week-end dernier. Cela a été confirmé par la direction de Brühl à la demande du spot de l’agence de presse sur l’actualité. Mère, père et enfant vont bien.

Quel est le nom du tout-petit?

Cependant, on ne sait pas quel nom le petit garçon écoute. Daniel Brühl et Felicitas Rombold sont mariés depuis 2016. Leur premier fils est né en 2016. Fin 2019, Brühl a évoqué le fait d’être père et les peurs associées: «J’essaie de ne pas être constamment inquiet et de me détendre. Non pas que ma préoccupation permanente finisse par lui être reportée », a déclaré Brühl dans une interview à« Bild am Sonntag ». En tout cas, il n’est pas un père d’hélicoptère surprotecteur.

(rto / spot)