Daniel Baldwin défend son frère Alec après une fusillade à la rouille

L’accident mortel du mois dernier sur le tournage du western Rouiller a suscité de nombreuses opinions de la part de personnes quant à savoir qui pourrait être en faute, et Alec Baldwin en particulier a fait face à de nombreuses critiques. À l’heure actuelle, la police enquête pour, espérons-le, déterminer exactement ce qui s’est passé sur ce plateau. Ce qui a été rapporté, c’est que l’AD Dave Halls avait donné à Baldwin un « pistolet froid », ce qui signifie qu’il était sûr à utiliser, qui a ensuite déchargé une balle réelle peu de temps après, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins.

Alec Baldwin en particulier a fait l’objet de nombreux tirs après l’accident. Certains critiques disent que même si on lui a dit que l’arme était « froide », il aurait quand même dû vérifier les cartouches personnellement pour déterminer qu’elles étaient sûres. D’autres ont déclaré que Baldwin n’est peut-être pas responsable en tant qu’acteur mais devrait toujours être tenu responsable en tant que producteur sur Rouiller, alléguant que les décisions prises par les cinéastes avaient entraîné l’accident.

En tout cas, le frère d’Alec Daniel Baudouin estime que cette critique est injuste. Daniel a récemment parlé du sujet dans une interview Instagram Live sur Le spectacle de Domenick Nati et a dit carrément que « Alec n’a aucun blâme là-dedans. » Il soutient que ce n’est pas le travail de l’acteur de surveiller les armes à feu et que les détails de cette affaire, comme Halls disant à Baldwin que l’arme était « froide », le disculpent de tout acte répréhensible dans l’accident.

Alec Baldwin a ses détracteurs dans cette situation, mais Daniel estime également qu’une grande partie des critiques qui lui sont adressées ont plus à voir avec ses opinions politiques. L’usurpation d’identité de Donald Trump par Alec le Saturday Night Live est très connu, et Daniel affirme que beaucoup de personnes blâmant Alec le font en représailles à ses croyances.

« Vous savez qu’Alec a le nom, n’est-ce pas? Alors allons-y et prenons Alec pour ses opinions politiques et les nombreuses, nombreuses choses merveilleuses qu’il a faites pour différents organismes de bienfaisance et personnes et sa femme, et voyons si nous pouvons Ne faites pas du sensationnel et n’allez pas après Alec. C’est ce à quoi il fait face parce qu’il a des opinions arrêtées et qu’il est fort et qu’il a des opinions très fermes sur certaines choses, et ces gens qui ne l’aiment pas profiteront de lui et persécuteront sa femme. «