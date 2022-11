Dangerous Liaisons : une série d’époque fougueuse racontée par Paloma Faith, l’une de ses protagonistes

Un peu plus d’un mois après l’arrivée de porte des lions+ (précédemment appelé StarzPlay) la plateforme lance Liaisons dangereuses, une série d’époque audacieuse et rebelle en tout point. Il s’agit d’une nouvelle adaptation du roman homonyme de l’écrivain français Pierre Choderlos de Laclosà cette occasion, créé pour la télévision par Harriet Warner.

L’histoire tourne autour de deux jeunes passionnés et apparemment fous l’un de l’autre. Cependant, lorsque Camille découvre que l’amour de sa vie est en fait un « Don Juan » qui séduit toutes les femmes qu’il croise juste pour de l’argent, décide de se venger de lui. Alors Pascal Valmont, son seul amant, devient son plus grand ennemi. La fille s’allie aux puissants Geneviève de Merteuilégalement victime de lui, et de sa place il essaiera de le faire se repentir de tous ses mensonges.

Liaisons dangereuses Il est composé de huit épisodes qui se distinguent par leur esthétique et leur mise en scène, alors qu’il s’agit d’un véritable voyage en France au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. D’autre part, l’alchimie entre ses protagonistes Alice Engert Oui Nicolas Denton c’est indéniable. Les acteurs savent comment manifester puis transformer cet amour et cet esprit bruts en haine et ressentiment. Derrière la passion qui reste peut-être intacte, il y a des sentiments de colère et chacun a le besoin de « gagner » le concours.

À son tour, le spectacle a une équipe féminine importante non seulement au casting, mais aussi au niveau technique, ce qui le rend beaucoup plus intéressant. Ashley Barren il fait un travail remarquable en cinématographie, le tournage se déroulant principalement en République tchèque. De même, les pièces musicales de ce type de séries et de toutes les autres sont fondamentales. En particulier, l’œuvre du compositeur Anne Nikitine parvient à transmettre dans ses thèmes ce qui se passe dans l’histoire.

Mais Liaisons dangereuses il a un assaisonnement de plus qui en fait une série d’époque très attrayante. Ce sont les personnages du casting et parmi eux se trouve la particulière et superficielle Florence de Régnier, interprétée par la chanteuse anglaise Colombe Foi. Dans spoilersnous avons parlé exclusivement avec l’artiste et elle nous a expliqué plus en détail comment elle a abordé ce projet et les défis auxquels elle a dû faire face.

Quelle a été la chose la plus excitante pour vous dans cette histoire ?

Je pense que la chose la plus excitante pour moi a été le fait que Harriet Warner, notre scénariste et showrunner, et un groupe de réalisatrices sont ici… et j’aime l’idée de voir ces moments historiques renoués d’un point de vue féminin. Parce que c’était une époque où les femmes étaient soit réduites au silence, soit complètement exclues de l’histoire et pratiquement utilisées comme des accessoires ou quelque chose comme ça. Et je pense que dans cette émission… la perception de cette série montre quelque chose de beaucoup plus complexe et varié. Aussi, beaucoup plus puissant que la société ne le croyait à l’époque.

Et une autre chose que je trouve toujours intéressante dans l’histoire, c’est que… je sais qu’en tant que mère de deux filles… elles sont nées avec une sorte de caractère et peu importe ce que dit la société, il faut être présentable, il faut être Par ici. Il continue à naître comme le caractère de la femme. Je suis un peu une personne alpha et je ne peux pas imaginer ce que ce serait pour une femme d’avoir une personnalité alpha à cette époque. Je pense donc qu’il est très intéressant de revoir l’histoire pour que les femmes soient représentées d’une manière différente et pas toujours présentable ou respectant les règles. Je pense que les femmes ont toujours été beaucoup plus complexes et c’est formidable de travailler sur un projet qui explore cela.

Que pouvez-vous nous dire sur votre personnage et ses vrais sentiments ?

Elle n’est pas très bonne, elle est comme la version moderne d’une influenceuse des médias sociaux, de TikTok. « Elle est vraiment superficielle. Elle est affectée par l’opinion des autres sur la mode ou les commérages. Ce n’est pas très gentil. Elle est obsédée par elle-même, narcissique et veut que ses amis lui disent ce qu’elle veut entendre. Elle en a un peu marre d’eux. Je ne voudrais vraiment pas être son amie, c’est horrible.

Vous souvenez-vous d’expériences amusantes sur le plateau ?

Eh bien, c’est assez drôle parce que j’avais eu mon bébé quatre mois auparavant, donc j’allaitais et en même temps j’avais ce corset. J’ai vraiment un sein qui n’existe plus. J’essayais de faire une scène de sexe avec le personnage qui joue Valmont. J’étais dans une scène avec lui et honnêtement je ne me sentais pas sexy du tout quatre mois après avoir eu une césarienne. C’était la chose la plus anti-sexy, mais je devais prétendre le contraire.

Liaisons dangereuses premières sur Lionsgate + le premier chapitre dimanche prochain 6 novembre et sera renouvelé chaque semaine.

