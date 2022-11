Dangerous Liaisons Episode 4 Date de sortie, compte à rebours, spoilers – Tout ce que vous devez savoir

Récemment, de nombreuses personnes souhaitent connaître la date de sortie de l’épisode 4 de Dangerous Liaisons. Les fans de cette série sont curieux de savoir ce qui va se passer ensuite dans la série. Nous sommes donc ici pour partager les détails de cet épisode à venir. Si vous recherchez également la même chose, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails concernant la date de sortie de l’épisode 4 de Dangerous Liaisons. En dehors de cela, nous vous communiquerons également des informations telles que Comment vous pouvez regarder cette série, la liste des épisodes, les informations sur la distribution et bien plus encore. Alors lisez cet article jusqu’à la fin.

Il s’agit d’une série télévisée dramatique d’époque américaine et cette série a été créée par Harriet Warner. Si vous ne savez pas cette série est basée sur le roman du même nom de Pierre Choderlos de Laclos. Le premier épisode de cette série est sorti le 6 novembre 2022. Après la sortie de cette série, elle a gagné en popularité dans différentes régions.

L’intrigue de cette émission se déplace simplement autour d’une paire d’anciens amants intrigants qui tentent d’exploiter les autres en utilisant le pouvoir de la séduction. Cette série est nouvelle mais pourtant les fans de différentes parties du monde l’adorent. Après avoir parcouru tous les épisodes précédents, les fans de cette série recherchent la date de sortie de l’épisode 4 de Dangerous Liaisons. Alors sachons-le.

Date de sortie de l’épisode 4 de Liaisons dangereuses

Maintenant, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 4 de Dangerous Liaisons. Le nom de cet épisode est « You Don’t Know Me » et il sortira finalement le 27 novembre 2022. Si vous êtes intéressé à regarder cet épisode, notez simplement la date et attendez sa sortie. Après avoir regardé ce dernier épisode, vous pouvez également partager votre opinion avec nous ci-dessous dans la section des commentaires.

Où regarder cette série ?

Si vous souhaitez diffuser cette série en streaming, vous pouvez la regarder sur Starz et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous avez manqué des épisodes précédents, vous pouvez les diffuser sur le site officiel de Starz. La disponibilité de cette série variera également selon votre région.

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste de cette série.

Nicholas Denton comme Pascal Valmont

Alice Englert comme Camille

Hakeem Kae-Kazim comme Majordome

Hilton Pelser comme Gabriel Carré

Kosar Ali comme Victoire

Nathanael Saleh comme Azolan

Paloma Faith dans le rôle de Florence de Régnier

Maria Friedman comme Berthe

Colette Dalal Tchantcho dans le rôle d’Ondine de Valmont

Mia Threapleton comme Rose

Matthew Steer comme Émile

Lesley Manville comme Geneviève de Merteuil

Michael McElhatton comme Jean de Merteuil

Carice van Houten dans le rôle de Jacqueline de Montrachet

Lucy Cohu comme Christine de Sévigny

Dimitri Gripari comme Danceny

Matilda Tucker comme Suzette

Miltos Yérolemou comme Antoine

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette saison en cours.

L’amour ou la guerre

Conquérir ou mourir

Même Dieu ne pardonne pas

Tu ne me connais pas

Le monde devrait avoir peur de nous

Tu n’es pas mon égal

Voici mon âme

C’est la guerre

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la date de sortie de l’épisode 4 de Dangerous Liaisons, où pourrez-vous regarder sa prochaine saison, les détails de la distribution et bien plus encore. Si vous avez des doutes sur la date de sortie de l’épisode 4 de Dangerous Liaisons, vous pouvez laisser un commentaire ci-dessous et nous essaierons de vous aider de la meilleure façon possible.

