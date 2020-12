Dandy Doodlez veut que vous sachiez que vous pouvez être handicapé et sexuellement actif

L’illustrateur Dandy Doodlez a MOI et brise les tabous sur le sexe, le handicap et la queerness. (Dandy Doodlez)

L’illustratrice Dandy Doodlez s’est ouverte sur le sexe, l’intersection entre queerness et le handicap, et pourquoi la communauté LGBT + est si inaccessible.

Dandy a développé une encéphalomyélite myalgique (EM), une maladie neurologique complexe qui présente des symptômes dans plusieurs systèmes corporels, il y a environ deux ans et elle a dit RoseActualités: « Du jour au lendemain, j’ai en quelque sorte tout perdu dans ma vie. »

«J’étais une personne très active», dit-elle. «J’étais diplômé et je travaillais pour Oxfam. Je faisais toutes ces choses différentes, et cela m’a soudainement frappé.

«J’ai perdu la capacité de marcher, de tolérer la lumière ou le son, de lire, de compter. J’avais toutes ces douleurs articulaires et musculaires et cette fatigue.

«J’ai passé un peu plus d’un an dans le noir dans ma chambre. Je ne pouvais tolérer aucune sorte de lumière. Je devais porter mes lunettes de soleil au lit. C’était très, très extrême.

Ayant été isolée pendant si longtemps, je n’avais pas vraiment de voix.

Avant de développer ME, les plus grandes passions de Dandy étaient l’écriture de romans et de musique, et elle avait désespérément besoin d’un exutoire créatif. Début 2020, il lui a été suggéré de commencer à dessiner à l’aide d’un iPad (avec les paramètres d’éclairage «en bas»).

«J’ai trouvé que c’était vraiment, c’est vraiment une excellente façon de m’exprimer», dit-elle.

«Ayant été isolée pendant si longtemps, je n’avais pas vraiment de voix. J’ai donc commencé à publier ces choses sur Instagram comme un moyen de me connecter avec d’autres personnes handicapées et homosexuelles, tout comme avoir ce sens de la communauté.

«À partir de là, il a simplement explosé.

Dandy a commencé à recevoir des messages d’entreprises qui voulaient travailler avec elle, et a même été mandatée par Warner Brothers et la BBC. Mais son projet le plus récent qu’elle décrit comme «stupéfiant».

La société de jouets sexuels Lovehoney a conclu un partenariat avec la start-up Handi pour remanier les tabous sur le sexe et le handicap à travers un nouveau livre intitulé Le livre Handi de l’amour, de la luxure et du handicap, qui présente les histoires et la poésie de 50 contributeurs handicapés.

Dandy a d’abord été approchée pour être l’un des contributeurs, mais lors de discussions avec Handi, elle s’est retrouvée «désinvolte» à proposer d’illustrer le livre entier, en plus de contribuer son histoire.

«C’était tellement merveilleux», dit-elle. «C’était tellement précieux pour moi personnellement d’avoir un objectif, de se concentrer.

«Parce que je pense que cela fait partie du fait de devenir handicapé, quand vous êtes une personne très active avant, vous avez un peu l’impression que vous perdez votre but, votre objectif… C’était quelque chose dans lequel je pouvais me mettre les dents.

«J’avais vraiment l’impression de connaître tous ceux que je dessinais. Je veux dire, ils ne me connaissent pas tous. Mais je les connais.

Dandy a rencontré de nombreuses idées fausses sur le sexe et le handicap depuis qu’elle est tombée malade.

Il y a cette intersection entre être homosexuel et être handicapé, et la plupart du temps, les gens ne peuvent pas garder ces deux identités dans la tête, vous devez faire l’un ou l’autre.

Elle a déclaré: «Une question très simple est que les gens pensent que nous n’avons pas de relations sexuelles. C’est tellement fondamental.

«Ils pensent que nous ne voulons pas de sexe ou que nous n’avons pas de désirs humains normaux. Une fois que vous devenez handicapé, vous êtes complètement dépouillé de tout désir sexuel, ce qui n’est bien sûr pas vrai. «

Dandy a poursuivi: «Le principal pour moi, c’est qu’il y a cette intersection entre être queer et être handicapé. Et la plupart du temps, les gens ne peuvent pas garder ces deux identités dans la tête, il faut faire l’une ou l’autre.

«Parce qu’ils ne vous voient pas comme un être sexuel, ils ne peuvent alors pas faire le saut pour penser que vous pourriez être lesbienne, gay ou trans ou que vous pourriez être l’une de ces choses.

«Personnellement, je trouve cela très douloureux, parce que je viens juste de devenir bizarre juste avant de tomber malade.

La communauté LGBT + ne pense pas que nous existons.

Lorsque Dandy s’est révélée queer, elle était «très active» dans sa communauté LGBT + locale, organisant même le tout premier défilé de la fierté de sa petite ville.

«C’était une journée incroyable», a-t-elle déclaré. «Mais c’était la fin de cette journée, je me souviens qu’il était environ 18 heures, que je me suis effondré. Donc j’ai eu cette justification, et puis c’était comme si je ne pouvais plus fonctionner. Ce qui était très douloureux.

Devenir handicapé peu de temps après sa sortie a montré à Dandy à quel point la communauté LGBT + peut être inaccessible.

Elle a déclaré: «Par exemple, il y a une très petite rencontre LGBT + dans ma ville, mais c’est un énorme escalier, donc je ne peux pas me lever.

«Il y a cet énorme problème au sein de la communauté queer. Tant de lieux sont inaccessibles. Vous obtenez des itinéraires de parade inaccessibles. C’est une réflexion après coup, et je pense que c’est vraiment dommage.

« Je pense que la grande idée fausse est que la communauté ne pense pas que nous existons. »

Elle a ajouté: «Je veux dire, j’ai trouvé une autre communauté. Donc j’ai en quelque sorte transposé. Mais il y a, vous savez, un sentiment de perte avec cela.

Soit vous allez être fétichisé et ne pas être considéré comme un être humain, soit vous ne serez pas du tout considéré comme un être sexuel.

Dandy espère que le livre qu’elle a illustré avec Handi, qui travaille également à la création de jouets sexuels accessibles, aidera les personnes handicapées à se sentir vues, mais aidera également à démystifier le sexe et le handicap pour ceux qui ne sont pas handicapés.

Elle a déclaré: «C’est peut-être la première fois qu’une personne handicapée se voit réellement reflétée et voit qu’elle a le droit d’être fière de sa sexualité et de son identité sexuelle.

«Mais je pense que deuxièmement, il est vraiment important que les personnes non handicapées le voient.

«Nous sommes désexualisés pour le moment, donc je pense que ça ira dans un sens pour lutter contre ça, mais il y a aussi le revers de la médaille, qui est la fétichisation.

«C’est l’un ou l’autre, soit vous allez être fétichisé et non vu comme un être humain, soit vous n’allez pas du tout être vu comme un être sexuel.

«Nous voulons donc faire avec ce livre, ce que Handi et Lovehoney veulent faire, c’est briser ces tabous.

«Ensuite, nous arriverons à ce terrain d’entente, où nous considérons comme des êtres humains, aussi valable que n’importe qui d’autre.