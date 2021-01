D’Android à iOS: voici comment transférer facilement des données

Vous avez un nouvel iPhone et souhaitez maintenant transférer vos données d’Android vers iOS? Apple a développé une application spécialement pour cela. Nous vous expliquerons comment utiliser au mieux « Transférer vers iOS » pour transférer vos données et photos sur le nouvel iPhone. Vous apprendrez également comment vous pouvez prendre l’historique des discussions WhatsApp d’Android vers iOS.



« Transférer vers iOS »: voici comment fonctionne le transfert via l’application

Préparez-vous à passer à l’iPhone

La première étape consiste à installer l’application « Transférer vers iOS » sur votre smartphone Android, que vous pouvez trouver dans le Google Play Store. Dans le meilleur des cas, vous connectez ensuite les deux appareils à l’alimentation afin que la batterie ne se vide pas soudainement au milieu du transfert. Les deux smartphones doivent être en ligne, idéalement via WiFi.

Lorsque vous configurez votre nouvel iPhone, un assistant vous aidera tout au long du processus. La fenêtre « App et données » y apparaîtra pendant le processus de configuration. Le point « Transférer des données depuis Android » y apparaît.

Démarrer « Transférer vers iOS »

Ouvrez maintenant l’application «Transférer vers iOS» sur l’appareil Android et appuyez sur «Continuer». Ensuite, vous confirmez les conditions d’utilisation en cliquant sur «Accepter». Dans la fenêtre « Recherche de code » maintenant ouverte, appuyez sur « Suivant » (en haut à droite).

Entrez le code de l’iPhone

De retour sur l’iPhone, vous appuyez sur le point mentionné « Transférer des données depuis Android ». Confirme le processus avec « Continuer ». Votre iPhone crée ensuite un code à dix chiffres que vous devez saisir sur l’ancien appareil Android. Ensuite, vous sélectionnez le contenu sur l’appareil Android qui doit être transféré d’Android vers iOS.

Transfert de données complet

Ensuite, vous avez besoin de patience: selon la quantité de données transférées, le processus peut prendre un certain temps. Pendant ce temps, vous ne devez pas utiliser les deux appareils. Uniquement lorsque l’iPhone indique que tout a été copié, cliquez sur «Terminé» sur l’appareil Android et continuez la configuration sur l’iPhone.

Avec ces données, le déménagement fonctionne via l’application

Avertissement: il ne s’agit que de données liées au compte Google, telles que les carnets d’adresses, les e-mails, les favoris, les SMS et les photos. L’assistant de déménagement Apple n’installe pas automatiquement les applications. Cependant, il répertorie les applications qui ont été installées sur votre smartphone Android et qui sont disponibles dans l’App Store, et vous pouvez les sélectionner pour l’installation.

Pouvez-vous emporter des applications avec vous?

Pendant le déménagement, cependant, l’application « Transférer vers iOS » ne propose que des applications gratuites qui sont également disponibles pour l’installation dans l’App Store d’Apple. Vous devez payer à nouveau pour les applications payantes. Mais au moins, l’application en mouvement les transfère vers votre liste de souhaits depuis l’App Store. De cette façon, ils ne seront pas oubliés. Cependant, pour les applications qui ne sont disponibles que pour Android, vous devrez trouver vous-même un remplacement. Mais cela affecte très peu d’applications.

WhatsApp: comment passer d’Android à iOS

Contacts là-bas – grâce à « Transférer vers iOS »

Malheureusement, il n’y a pas de solution simple pour déplacer WhatsApp depuis Android. Prendre votre compte et votre liste de contacts actuelle avec vous est moins problématique: connectez-vous à WhatsApp sur votre iPhone en utilisant votre ancien numéro de téléphone. Vous avez maintenant transféré les contacts d’Android vers iOS et vous pouvez les voir sur l’iPhone comme d’habitude. La condition préalable est que vous ayez emporté le carnet d’adresses avec vous – comme décrit ci-dessus.

Emportez l’historique des discussions avec vous sur votre iPhone: sauvegarde des discussions

C’est un peu plus difficile avec l’historique du chat. Pour transférer également les discussions sur l’iPhone, vous devez d’abord créer une sauvegarde de discussion sur l’appareil Android. Pour ce faire, ouvrez d’abord le menu: Dans la fenêtre principale, appuyez sur les trois points dans le coin supérieur droit.

Maintenant, vous appuyez sur l’option « Paramètres », suivi de « Chats ». Ensuite, vous devez taper sur « Chat-Backup » et enfin sur « Enregistrer ». De cette façon, vous pouvez enregistrer l’historique des discussions en cours. Si vous souhaitez également prendre des photos et des vidéos d’Android vers iOS avec vous, cochez le point « Y compris les vidéos ».

« Android WhatsApp to iPhone-Transfer »: transfert par ordinateur

Dans l’étape suivante, vous connectez l’ancien appareil Android et l’iPhone à un ordinateur Windows et installez l’outil « Android WhatsApp to iPhone-Transfer ». Avec cela, vous pouvez transférer le fichier de sauvegarde sur l’iPhone.

La dernière étape consiste à installer WhatsApp sur l’iPhone et à spécifier le fichier de sauvegarde à restaurer lors de l’installation. Ensuite, l’historique des discussions Android devrait être visible sur l’iPhone. La synchronisation directe de WhatsApp entre Android et iOS ne fonctionne malheureusement pas jusqu’à présent.

Android vers iOS: le transfert ne fonctionne pas

Malheureusement, il existe également des données que vous ne pouvez pas copier d’Android vers iOS, ou parfois seulement avec beaucoup de difficulté.

Par exemple: