D’anciens employés d’Apple créent la smartwatch du futur

Humane est une « start-up » créée par d’anciens employés d’Apple, et son premier développement nous laisse les traces d’un appareil portable dont l’écran est projeté par laser sur n’importe quelle surface.

Bien que le marché de la smartwatch soit déjà assez mature et qu’il existe des options pour presque tous les goûts, la vérité est qu’il existe ongle Commencez presque secret et fondé par d’anciens employés d’Apple qui semble préparer l’avenir du portablesavec un produit qui s’annonce très révolutionnaire et qui nous montre déjà sa première taquin En vidéo.

Il s’appelle humainnous a été présenté par les collègues de 9to5Google, et sa fonctionnalité se situe autour un appareil basé sur la RA qui aura un écran projeté au laser Inédit à ce jour tant en dénomination qu’en possibilités et options.

Cela sonne plutôt bien, et en fait la vidéo que Humane a publiée sur son site Web et que nous relions ci-dessous nous donne un aperçu de la façon dont cette technologie de projection pourrait être affichée sur la mainbien qu’avec ce slogan de « Changez tout » ils vont encore devoir nous en apprendre beaucoup plus pour nous convaincre que c’est l’avenir de portables:

Site officiel de Humane (avec vidéo ‘taquin’)

Les Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro complètement filtrées dans leurs premiers rendus officiels

Comme vous pouvez le voir dans le mini-film réalisé par Ryan Staake, on voit une fille entourée d’un groupe de personnes regardant leurs téléphones et leurs montres connectées ou utilisez des lunettes et des casques VR, dans lesquels il semble une critique assez claire de la technologie actuelle et notre addiction à ce type d’appareil.

Ils disent de Humane que leur objectif est de créer « une technologie qui semble plus familière, plus naturelle et plus humaine »recherche « réinventer l’informatique » avec de nouvelles façons de gérer, d’interagir et de tirer parti de nos appareils mobiles et portables ou nos ordinateurs.

Dans la vidéo, en effet, il est montré comment après avoir levé la main pour protéger ses yeux du soleil, dans sa main, il tient une projection persistante avec une éclipse, qui est le logo de Humanemontrant sûrement de manière voilée comment l’information pourrait être vue avec ce « Appareil multimédia portable et plate-forme de cloud computing avec système de projection laser » Quoi Il a été breveté, précisément avec cette description littérale, en 2020:

Le système de projection laser devrait être capable de transformer n’importe quelle surface en écran, permettant une interaction plus naturelle avec le portable, intégrant ses fonctions presque comme AR in the Real World™.

Croquis de brevets de Humane

Comme vous l’avez peut-être vu dans les croquis, certains exemples montrent informations superposées pendant que nous cuisinons ou travaillonspresque comme s’il s’agissait d’un véritable AR, tandis que d’autres nous parlent de information projetée directement sur notre mainy compris un clavier ou des couleurs d’appareils tels que l’IoT ou similaire.

Il y a peu de détails fiables pour l’instant sur Humane, mais il y a beaucoup de rumeurs qui nous parlent de une caméra grand angle avec un champ jusqu’à 180 degrés, stabilisé avec OIS et aidé par une caméra 3D et un capteur LiDARqui serait utilisé pour reconnaître nos gestes à l’antenne et ainsi pouvoir interagir avec l’appareil.

Les forfaits sont également mentionnés. batteries externes qui pourraient être attachées par des aimants à l’appareilet même les sources ont osé anticiper une Puce Qualcomm Snapdragon après que la société de San Diego a participé avec 100 millions de dollars au deuxième tour de financement de Humane.

Ce qui est clair c’est que l’appareil sera d’environ AOSP (Android Open Source Project) en termes de logiciel, et que Elle travaille à son développement depuis plusieurs années.sans que nous ayons pour l’instant aucune fuite, aucune avancée ou aucune information plus intéressante à son sujet.

Ils disent de Humane, à la fin de la vidéo, inscrivez-vous pour un accès exclusif à vos avancesnous devrons donc nous inscrire pour voir ce qu’ils proposent… La projection laser sera-t-elle précise et fonctionnelle ?

Un mobile Android conçu par Jony Ive est enfin possible

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂