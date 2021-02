« Dance of the Fireflies » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

Tully Hart et Kate Mularkey n’ont pas encore résolu le problème qui les a séparés malgré leur amitié de plus de trente ans, il est donc probable que « Les lucioles dansent« ( » Firefly Lane « en espagnol) obtenez une deuxième saison qui résout ce problème et d’autres qui étaient en suspens.

Jusqu’au moment Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la fiction basée sur le roman du même nom de Kristin Hannah, cependant, tout dépendra de la réaction du public et des critiques.

De plus, les dix épisodes du premier opus ne couvraient que la moitié des événements du livre. « Il y a beaucoup à faire, rien qu’à partir du premier roman », a déclaré Ben Lawson, qui joue Johnny Ryan, à OprahMag. Il y a aussi une suite. Espérons que le public s’intensifie et que nous pourrons continuer ».

Tully et Kate ont été ensemble dans les pires moments, mais quelque chose les a éloignés (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 DE «EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS»?

Dans le dernier chapitre de « Les lucioles dansent«Kate se réconcilie avec Johnny, qui se rend en Irak, où son escouade marche sur une mine dans une zone de guerre. Pendant ce temps, Tully tente de résoudre les problèmes avec Max, cependant, il refuse de poursuivre leur relation.

Ensuite, l’histoire passe aux funérailles de Bud, où Kate et Tully se rencontrent et Kate, mais ils se disputent juste. La présentatrice s’excuse, mais son amie jure qu’elle ne lui pardonnera jamais.

La fin de la première saison laisse plusieurs questions qui devraient être abordées dans un deuxième volet. Qu’est-ce que Kate ne peut pas pardonner à Tully? Johnny est-il mort ou a-t-il survécu à l’explosion? Qu’arrivera-t-il à la romance de Kate et Travis? Max pardonnera-t-il à Tully? sont certains d’entre eux.

Un nouvel épisode pourrait donc se concentrer sur la manière dont les meilleurs amis résolvent leurs problèmes et racontent d’autres événements importants de leur vie. Si une deuxième saison est confirmée, Katherine Heigl et Sarah Chalke reprendraient leurs rôles principaux en tant que Tully Hart et Kate Mularkey.

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « LA DANSE DES LUCIOLES »

La deuxième saison de « Les lucioles dansent»N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de La danse des lucioles

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « LA DANSE DES LUCIOLES 2 »

Voici les personnages qui pourraient revenir dans la deuxième saison:

Katherine Heigl comme Tully Hart

Ali Skovbye en tant que jeune Tully

Sarah Chalke comme Kate Mularkey

Roan Curtis en tant que jeune Kate

Ben Lawson comme Ryan

Beau Garrett comme Cloud

Yael Yurman comme Marah

Patrick Sabongui comme Chad Wiley

Chelah Horsdal comme Margie Mularkey

Brendan Taylor comme Mutt

Jon Ecker comme Max Brody

Brandon Jay McLaren comme Travis

Jenna Rosenow comme Kimber Watts

Johnny a-t-il survécu à l’explosion? Fera-t-il partie de la deuxième saison de « The Dance of the Fireflies »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE “EL BAILE DE LAS LUCIÉRNAGAS” LANCERA-T-ELLE?

La deuxième saison de « Les lucioles dansent« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais très probablement, les nouveaux épisodes seront diffusés au début de 2022.