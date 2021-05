Danai Gurira reviendra dans le rôle d’Okoye dans la série Black Panther Disney + Spinoff

Danai Gurira aurait le sien Panthère noire série dérivée. Après avoir joué dans le film à succès de 2018, Gurira est à bord pour reprendre son rôle d’Okoye dans la prochaine suite Wakanda Forever. Dans un nouvel article du Hollywood Reporter mettant en évidence les avocats les plus éminents d’Hollywood, il a été révélé qu’un accord avait été négocié pour que Gurira revienne en tant qu’Okoye dans le Panthère noire suite avec « une série dérivée d’origine pour Disney +. »

Collider aurait depuis confirmé la nouvelle avec des sources proches du projet, et les représentants de Disney et Marvel n’ont fait aucun commentaire. Aucun autre détail n’a été révélé sur la série Okoye, mais le concept semble être une série préquelle suivant Okoye avant les événements de Panthère noire. Le rapport fait également suite à une annonce précédente de Disney selon laquelle Panthère noire Le cinéaste Ryan Coogler développerait une série sans titre se déroulant à Wakanda pour Disney +.

« Ryan Coogler est un conteur singulier dont la vision et la portée ont fait de lui l’un des cinéastes les plus remarquables de sa génération », a déclaré Bob Iger de Disney lorsque la nouvelle de l’accord de Coogler a été annoncée. « Avec Panthère noire, Ryan a donné vie à une histoire révolutionnaire et à des personnages emblématiques d’une manière réelle, significative et mémorable, créant un moment culturel décisif. Nous sommes ravis de renforcer notre relation et avons hâte de raconter d’autres histoires intéressantes avec Ryan et son équipe. «

Une suite de film à Panthère noire est également en développement. Appelé Panthère noire: Wakanda pour toujours, la suite ramènera Gurira avec de nombreuses autres stars du film original, notamment Letitia Wright, Lupita Nyong’o, Winston Duke, Angela Bassett et Martin Freeman. Tenoch Huerta serait également à bord pour jouer le méchant du film. Chadwick Boseman, décédé en août, ne sera pas ajouté numériquement et le rôle de T’Challa ne sera pas refondu, et on s’attend à ce que Shuri ou un autre personnage assume le rôle de Black Panther. Aucun autre détail de l’intrigue n’a été révélé.

« Comment honorez-vous un roi? » Danai Gurira posté sur les réseaux sociaux après la mort de Boseman. « Sous le choc de la perte de mon collègue, de mon ami, de mon frère. Lutter pour les mots. Rien ne me semble suffisant. J’ai toujours été émerveillé par la particularité de Chadwick. Un type si pur, profondément généreux, royal et amusant. »

Elle a ajouté: « Tout mon travail en tant qu’Okoye était de respecter et de protéger un roi. Honorer son leadership. Chadwick a rendu ce travail extrêmement facile. Il était l’incarnation même de la gentillesse, de l’élégance, de la diligence et de la grâce. À maintes reprises, je penserais à quel point je suis reconnaissant. J’étais qu’il était l’homme de premier plan avec lequel je travaillais en étroite collaboration. Un véritable acte de classe. Et si parfaitement équipé pour assumer la responsabilité de diriger la franchise qui a tout changé pour la représentation des Noirs. «

Panthère noire: Wakanda pour toujours La sortie est prévue pour le 8 juillet 2022. On ne sait pas encore quand la série Okoye sera diffusée en première sur Disney +. Aucun autre nom n’a été révélé pour le casting de la série, il est donc également difficile de savoir s’il y en a d’autres. Panthère noire les stars pourraient également apparaître pour des apparitions spéciales, ou même des rôles récurrents. Cette nouvelle nous vient de Collider.

