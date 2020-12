Dana White: Volkanovski vs Ortega probablement en février

Le champion poids plume Alexander Volkanovski attend sa prochaine affectation depuis juillet. L’Australien a dû attendre des mois pour qu’un challenger se fraye un chemin pour le titre. Son nom est Brian Ortega depuis octobre. Le Californien devrait éventuellement obtenir sa deuxième chance au titre en février.

Dana White a expliqué cela dans une interview avec BT Sports. Le président de l’UFC a été interrogé sur le calendrier dans chaque catégorie de poids, y compris le poids plume. On a demandé explicitement à White une date en février comme date du combat pour le titre entre Alexander Volkanovski et Brian Ortega: « Probablement », a répondu White. «C’est un match amusant. Je pense que le combat est génial. «

La date la plus probable en février serait l’UFC 258 le 13 février. L’événement devrait actuellement être complété par Kamaru Usman et Gilbert Burns dans le combat pour le titre des poids welters après avoir échoué à tenir leur rendez-vous de décembre. Si Volkanovski rejoignait en tant que deuxième champion, les deux détenteurs du titre marcheraient en même temps, après tout, ils étaient tous les deux dans la cage le 11 juillet à l’UFC 251.

Volkanovski a prévalu dans un match revanche serré contre Max Holloway et a ensuite attendu pendant des mois un challenger. C’est Brian Ortega. Le Californien a fait son rapport en octobre après une pause de près de deux ans pour blessure et s’est clairement imposé aux points contre le «Korean Zombie» Chan Sung Jung.

Ortega avait sans succès défié Max Holloway pour le titre en décembre 2018 et a depuis lutté contre des blessures au genou. Auparavant, le Californien avait pu gagner six combats à l’UFC d’affilée plus tôt et amener Renato Moicano à se rendre et assommer Frankie Edgar.

