Dana White fait allusion aux débuts de Chandler en janvier

Michael Chandler fait partie de l’UFC depuis trois mois, mais on ne sait pas encore quand et contre qui l’ancien champion du Bellator fera ses débuts. Cela pourrait changer bientôt. Comme l’a déclaré Dana White, le grand match de janvier entre Conor McGregor et Dustin Poirier a également besoin d’un match de remplacement au cas où quelque chose de stupide se produirait. Cela pourrait être Michael Chandler contre Justin Gaethje.

Le président de l’UFC, Dana White, a accordé jeudi une interview à SportsCenter dans laquelle il a été interrogé sur les premiers événements de la nouvelle année. En fin de compte, la conversation a été brièvement dirigée vers le premier PPV en 2021. L’enquêteur pense que Michael Chandler pourrait être utilisé contre Justin Gaethje. White jeta un coup d’œil à son tableau de match, mais ne discuta pas.

«Cela pourrait être», a déclaré le président de l’UFC. «Si nous sommes sur ‘Fight Island’ et que nous avons un combat aussi massif avec Conor McGregor, alors nous avons vraiment besoin d’un remplaçant.

Chandler était déjà utilisé comme combattant de remplacement pour le combat pour le titre entre Khabib Nurmagomedov et Justin Gaethje à l’UFC 254 en octobre, mais a dû quitter Abu Dhabi sans combat. Cela pourrait être différent en janvier. Gaethje a également récemment déclaré qu’il voulait être de retour dans la cage rapidement après sa défaite contre Nurmagomedov.

«Je suis numéro 1 alors bien sûr je veux me battre pour le putain de titre. C’est pourquoi je suis ici », a déclaré Gaethje dans une interview. «Poirier et McGregor vont bientôt se battre, je veux affronter le vainqueur. Mais je crois que vous ne devriez vous battre pour le titre qu’avec une victoire derrière vous. Donc, mon travail est maintenant de me faire gagner. Je veux me battre pour le titre et si le vainqueur du combat UFC 257 attend, je dois d’abord battre quelqu’un. Mais je ne me bats définitivement que contre le vainqueur. «

