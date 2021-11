Dan Roebuck s’est préparé toute sa vie à jouer le grand-père dans The Munsters de Rob Zombie

La production est en cours sur la nouvelle version de Rob Zombie Les Munster, et l’acteur Dan Roebuck a expliqué ce que c’est que d’intervenir en tant que nouveau grand-père Munster. Joué à l’origine par Al Lewis dans la série télévisée classique, Grand-père est une version du comte Dracula, s’étant depuis installé avec sa famille de divers monstres. C’est apparemment un rôle que Roebuck a attendu toute sa vie pour jouer et son expérience en rejoignant Les Munster semble être un rêve devenu réalité.

Dans une nouvelle interview avec Horror Geek Life, Roebuck a beaucoup à dire sur Le film des Munsters. Il ne peut évidemment fournir aucune information spécifique sur l’intrigue, ou quoi que ce soit d’autre non encore confirmé par Rob Zombie. Cependant, Roebuck peut parler de ce que cela fait de jouer un personnage aussi emblématique. Détaillant comment il a obtenu personnellement l’offre de Zombie un jour à l’improviste, l’acteur décrit à quel point l’acceptation était une évidence car il travaille essentiellement pour ce rôle depuis qu’il est enfant.

« Après qu’il ait coulé, j’ai eu la révélation que j’avais préparé ce rôle toute ma vie. Je suis dans ce film parce que c’est la volonté de Dieu, c’est là qu’il veut que je sois. J’ai créé un personnage quand j’avais douze ans ans et je l’ai nommé Le Comte. Rob m’a dit que le personnage du scénario s’appelait Le Comte. C’est un vampire drôle nommé Le Comte et quand j’avais douze ans, j’étais un vampire drôle nommé Le Comte. «

Dan Roebuck poursuit en parlant d’Al Lewis, le grand-père original Munster. Comme Roebuck et d’autres fans de Les Munster peut s’entendre, il n’y aura jamais de remplaçant Lewis. Les fans ne devraient pas non plus s’attendre à entrer dans ce nouveau film en s’attendant à une copie conforme de l’incarnation originale avec Lewis dans le rôle, car si Roebuck cherche à honorer l’acteur original, il jouera toujours une version différente du personnage, et il est important que les gens comprennent cela dès le départ.

« Il y a eu plusieurs autres acteurs qui ont joué le personnage entre Al Lewis, et maintenant moi. Tous étaient de bons acteurs, mais avoir l’opportunité de le faire dans un long métrage sera bon pour moi car j’aurai plus de temps à travailler dessus. Le fait est que vous ne pouvez pas aller chez grand-père sans aller à Al Lewis. Lui et moi sommes tous les deux similaires, nous avons tous les deux ce son de la côte est, et je ne sais pas. Depuis que j’ai préparé toute ma vie pour cela, je pense que je ferai un assez bon travail. Laissez-moi le dire comme ceci, Jeff, Sheri et moi ne jouons pas Fred Gwynne, Yvonne De Carlo ou Al Lewis. Nous jouons Herman, Lily et The Count , ce qui nous permet de l’aborder plus facilement. »

Les Munster n’a pas encore de date de sortie officielle, mais la production est en cours avec Rob Zombie fournissant constamment de nouvelles mises à jour. Dans sa nouvelle interview, Dan Roebuck explique également ce que c’était que de travailler avec Fred Gwynne, l’original Herman Munster, sur Crime désorganisé. Il parle aussi plus longuement de cette nouvelle version de Les Munster dans lequel il joue. Vous pouvez lire l’interview complète sur Horror Geek Life.

