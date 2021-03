Dan Levy précise qu’il n’a pas commencé la tradition de gentillesse «  SNL  » – et révèle qui l’a fait

Dan et Eugene Levy ont fait du show business leur propre entreprise familiale à succès pendant des années lorsqu’ils ont travaillé ensemble sur leur comédie primée aux Emmy Awards «Schitt’s Creek».

Dans une récente interview avec AUJOURD’HUI, Dan Levy a expliqué ce qu’il pensait avoir rendu leur relation de travail si formidable.

«Vous devez vraiment respecter la personne avec laquelle vous travaillez et je pense que lorsque vous le faites, cela facilite grandement les choses», a-t-il déclaré. «J’ai tellement longtemps admiré ce que mon père avait fait et… je pense qu’il m’a vraiment laissé un espace pour trouver mon propre pied.

Dan a ajouté qu’au début, quand ils ont commencé à travailler ensemble, il n’avait pas beaucoup d’expérience, mais son père l’a aidé à grandir.

«Je pense que ce que j’ai appris de lui, juste du point de vue de la comédie, c’est que… il y a tellement de générosité, je pense, pour la grande comédie», a-t-il déclaré. «Vous devez simplement donner de l’espace aux gens. Il y a une telle joie de savoir que vous vous soutenez mutuellement.

L’aîné Levy, bien sûr, est en quelque sorte une légende, traversant la scène comique de Toronto dans des endroits chauds comme Second City et jouant dans l’émission de croquis Second City Television. La mère à l’écran de Dan, Catherine O’Hara, a également joué dans «SCTV».

Le plus jeune Levy a dit AUJOURD’HUI qu’il n’avait pas une «grande expérience» en improvisation.

«J’ai fait quelques cours à l’UCB (Upright Citizens Brigade) avec des gens qui étaient des caissiers de banque voulant vraiment trouver leur voix», dit-il en riant. «L’expérience était intéressante, mais même sur le plateau, vous réalisez que tous les grands moments, toute la grande comédie, sortent du fait que les gens se sentent libres d’essayer des choses et d’expérimenter et de trouver leur … voix et leur pied dans un coffre-fort espacer. »

Levy, qui a parlé avec AUJOURD’HUI tout en faisant la promotion d’une nouvelle campagne pour les puces Tostitos Habanero, a déclaré que dans les publicités à venir avec la star de «Saturday Night Live» Kate McKinnon, ils étaient en mesure de capturer ce même sentiment sur le plateau.

«C’était une sorte d’arène incroyablement encourageante pour essayer des choses et essayer des choses que nous avons faites», a-t-il déclaré en riant.

Levy est tout au sujet d’encourager les autres – à tel point qu’après avoir animé «Saturday Night Live» plus tôt cette année, il a laissé une note à l’animatrice de la semaine prochaine, Regina King.

Cette décision a fait la une des journaux et a inspiré d’autres hôtes «SNL» à faire de même, mais cette semaine, Levy a voulu remettre les pendules à l’heure:

«Je ressens le besoin de clarifier cela… Je n’ai pas commencé (la tradition)», a-t-il déclaré AUJOURD’HUI. « J’ai en quelque sorte continué. »

Levy a expliqué qu’il y avait eu une note de Woody Harrelson à Phoebe Waller-Bridge de l’année précédente dans le vestiaire et il pensait que c’était une belle idée.

«J’ai donc demandé si je pouvais laisser un mot à Regina parce que le processus est une expérience tellement étrange», a-t-il déclaré. «Une expérience étrange, merveilleuse et intimidante qui ressemblait à une petite note de la personne qui venait de le faire ressemblait à un si doux vote de confiance.»

Bien sûr, « Saturday Night Live » est actuellement dans sa 46e saison, il est donc tout à fait possible que même avant que Harrelson ait laissé une note à Waller-Bridge, les hôtes aient pu gribouiller quelque chose pour leurs successeurs la semaine suivante.

Le prochain animateur de l’émission n’aura peut-être pas besoin de conseils, cependant. L’ancienne «SNL» Maya Rudolph revient pour animer le 27 mars.

