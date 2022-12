Dan Harmon annonce les détails du film communautaire

Communauté créateur Dan Harmon a annoncé que malgré la transformation de l’émission télévisée en un film qui sortira sur Peacock, les fans ne devraient pas s’attendre à voir leurs scènes préférées recréées. Harmon a déclaré: « Est-ce que quelque chose capturerait jamais la joie de l’épisode de paintball original? » Variety rapporte qu’Harmon a révélé des détails sur le Communauté film sur l’épisode d’aujourd’hui de Six Seasons & a Podcast. Harmon dit que certains compromis ont dû être faits car le format du film permet moins de temps.





« C’est l’une des premières choses à exclure parce que c’est la première chose qui vous vient à l’esprit, et c’est un problème avec le Communauté notion de film. Nous avons fait beaucoup d’épisodes où vous êtes joyeusement enfermé dans une construction qui n’est pas un récit de sitcom traditionnel mais plutôt à travers l’objectif de David Fincher ou Martin Scorsese.

Harmon dit en outre que les temps ont changé depuis l’épisode de paintball, et avec la montée des fusillades dans les écoles à l’échelle nationale, des scènes comme la séquence de paintball sont plus difficiles à justifier. « Vous courez partout avec des armes à feu dans une école, ce qui n’était jamais une bonne idée à la télévision, même à l’époque », a-t-il déclaré. « Comment pouvons-nous faire cela d’une manière acceptable ?

Les six saisons de Communauté comportait de nombreuses parodies avec des séquences qui usurpaient tout de Guerres des étoilesDonjons et Dragons, et Mourir dur.





Bien qu’il ne présente pas la séquence de paintball, les fans auront beaucoup de familiarité pour revenir lorsque le Communauté sorties de films en 2023. Les acteurs de la série, dont le dernier épisode a été diffusé en 2015, incluent Joel McHale (Mortal Combat Legends: Scorpions Revenge)Danny Pudi (Capitaine Amérique), Alison Brie (Briller), Gillian Jacobs(Noir ou blanc), Jim Rash (Les possibilités) et Ken Jeong (Rouler le long 2) reviendront tous. Cependant, les membres de la distribution Donald Glover et Yvette Nicole Brown sont en pourparlers, mais Chevy Chase n’est pas encore attachée au projet.

Harmon a révélé que le collège communautaire ne sera pas fermé et que les personnages ne seront pas réunis lors d’une réunion, mais qu’il y aura une raison pour laquelle ils sont réunis.

« Ils n’ont pas été ensemble depuis longtemps, mais ce n’est pas parce qu’ils se sont juré… il y a une raison de se mettre ensemble, et il y a une raison pour laquelle ils doivent rester ensemble. »

Détails de la Communauté l’intrigue du film est encore secrète.