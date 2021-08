Dan Bilzerian révèle quel âge il avait lorsqu’il a perdu sa virginité

L’homme d’affaires et influenceur des médias sociaux Dan Bilzerian a révélé son âge lorsqu’il a perdu sa virginité.

Parlant sur le En profondeur avec Graham Bensinger talk-show, il a dit : « [It was not] l’un de mes meilleurs moments, mais c’était une prostituée au Mexique. »

Dan a dit qu’il était en huitième année à l’époque, il aurait donc eu 13 ou 14 ans.

Il a poursuivi: « Alors j’étais dans un pensionnat militaire, et j’avais ce colocataire mexicain et il était comme » hé, veux-tu venir avec moi « et j’étais comme » où veux-tu aller « et il dit » Mexique Ville’.

« J’étais comme putain de non, j’ai un grand manoir et j’ai un chauffeur de limousine et un chef, j’ai ma propre maison, nous pouvons obtenir de la dynamite.

« Et je me disais, eh bien, si nous pouvons obtenir de la dynamite, qu’en est-il des armes à feu ?

« Il m’a dit : ‘Je ne connais pas les armes à feu, mais peut-être comme une arbalète’ et je me suis dit ‘d’accord, c’est assez bon’.

« Alors nous avons fini par y aller et l’une des choses que nous avons faites était, nous sommes allés dans une maison de pute.

Crédit : YouTube/En profondeur avec Graham Bensinger

« Je ne savais même pas que c’était une maison de pute, c’était juste un groupe de filles chaudes. Je ne savais même pas vraiment comment faire l’amour à l’époque.

« C’était avant qu’ils aient tout le porno sur Internet.

« Une nana a dû m’apprendre quoi faire. C’était un peu embarrassant, je ne savais même pas comment faire l’amour.

« J’avais environ 13/14 ans, je ne savais pas à l’époque. »

Quand j’avais 13 ans, je jouais encore Pro Evo avec des potes, pas exactement la même chose que de partir au Mexique avec une arbalète.

La star des médias sociaux de 40 ans a organisé une séance de questions-réponses avec les fans sur Instagram, permettant aux gens de taper leurs questions brûlantes dans la boîte de message pour qu’il y réponde.

Naturellement, une personne a voulu savoir combien de fois Bilzerian a eu des relations sexuelles – un domaine qui n’est guère surprenant, étant donné l’ampleur de son discours.

Ils ont posé « Combien de fois [do] tu fais l’amour dans une semaine ? »

Bilzerian s’est filmé en mode selfie en répondant : « Je ne sais pas. Je dirais en moyenne, au moins deux fois par jour.