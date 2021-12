Dan Aykroyd pense que Ghostbusters 4, 5 et 6 devraient présenter une équipe originale

S’il y a une personne qui a toujours été derrière le chasseurs de fantômes franchise, c’est la star et écrivain Dan Aykroyd, et après Chasseurs de fantômes : l’au-delà a fait exploser les attentes au box-office lorsqu’il est arrivé en novembre, il y aurait évidemment des questions sur la question de savoir si nous reverrons l’équipe d’origine à l’avenir. Alors qu’Aykroyd, Bill Murray et Ernie Hudson avancent maintenant dans les années, ils ont prouvé qu’ils pouvaient toujours faire un spectacle avec leur arrivée tardive dans la suite de l’héritage et il semble que personne ne devrait exclure la possibilité d’une autre sortie ou trois pour l’équipe tout de suite comme Aykroyd dit qu’il a une idée pour Chasseurs de fantômes 4, 5 et 6.

Alors que les deux premiers chasseurs de fantômes les films ont créé l’une des franchises les plus emblématiques des années 1980, un troisième film prévu pour le début des années 1990 est resté coincé dans l’enfer du développement pendant si longtemps que Sony a finalement décidé que la seule chose qu’ils pouvaient faire était de redémarrer la série avec un tout nouveau casting. Cette décision a entraîné la Chasseurs de fantômes 2016 film, et plutôt que de trop nous rappeler comment il a été reçu, nous dirons simplement que cinq ans plus tard chasseurs de fantômes les fans ont pu voir l’équipe qu’ils voulaient en fait revoir les fantômes sur les écrans dans Chasseurs de fantômes : l’au-delà.

Alors que le nouvel ajout à la franchise présentait une apparition inattendue d’Egon Spengler d’Harold Ramis sous forme de fantôme, ce qui, compte tenu du décès de l’acteur il y a quelques années, était à la fois un hommage à l’acteur et une intrigue très bien faite, il semble que Aykroyd les idées tournent en partie autour de la mort de son propre personnage, ou peut-être plus. Mais là encore, il suggère également qu’il serait peut-être préférable d’utiliser les trois membres de la distribution d’origine tant qu’ils sont encore en vie.





« J’aimerais mourir. Je pense que Bill et moi devrions être tués dans le prochain. Ou, peut-être que nous attendons. Pourquoi ne pas utiliser les Ghostbusters vivants – Ernie, Billy et moi-même – pour quatre, cinq et six ? Allez jusqu’à ce que nous soyons partis. Ensuite, il y aura le temps pour les hommages. La mort va nous emporter bien assez tôt », a déclaré Aykroyd lors de son apparition sur USA Today.

Chasseurs de fantômes : l’au-delà met certainement en place la possibilité d’une suite, avec une scène post-crédit voyant Winston Zeddemore d’Ernie Hudson retourner à la caserne de pompiers de New York avec ECTO-1, alors qu’il explique comment il sera toujours un Ghostbuster. Dans les dernières secondes, la caméra se dirige vers l’unité de confinement au sous-sol où une lumière rouge clignote et nous passons au noir.

Une suite n’a pas encore reçu le feu vert, mais le réalisateur Jason Reitman, qui a repris les rênes de son père Ivan, a certainement exprimé son intérêt à poursuivre la franchise, taquinant qu’un autre chasseurs de fantômes la suite pourrait présenter Vigo les Carpates, et Ernie Hudson a déclaré dans des interviews qu’il serait plus qu’heureux de revenir dans une suite. Les fans ont eu ce qu’ils voulaient une fois, alors qui peut dire que cela ne se reproduira plus ?









