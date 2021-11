Dan Aykroyd dit que la comédie offensive devrait être « à juste titre annulée »

Dans une nouvelle interview, le comédien et acteur vétéran Dan Aykroyd a expliqué comment l’un des plus gros problèmes d’actualité d’aujourd’hui est le sujet de « l’annulation de la culture » ​​et ses effets sur la comédie moderne. Cela est devenu plus évident que jamais au cours des dernières semaines après la sortie du dernier spécial Netflix de Dave Chappelle, Le plus proche, qui continue de susciter la controverse en raison de l’inclusion de blagues offensantes. Le sujet qui divise certains fait valoir que les comédiens doivent avoir la liberté de création tandis que d’autres disent qu’il n’y a pas de place pour les blagues « blessantes » dans la société d’aujourd’hui.

De son côté, Dan Aykroyd se retrouve dans cette dernière catégorie. Parlant de l’évolution de la comédie dans une interview THR, Aykroyd explique comment le « matériel offensant » devrait être « à juste titre annulé pour son caractère blessant », ce qui implique également que des bandes dessinées plus créatives pourront faire rire les gens sans avoir besoin d’utiliser de telles blagues. Aykroyd reconnaît également qu’il a fait des choses à ses débuts en tant que comédien qu’il ne ferait pas aujourd’hui à cause de la façon dont les choses ont changé.

« Il y a suffisamment de gamme d’humour où vous n’avez pas à faire de scatologie et vous n’avez pas à tirer de cartes qui divisent pour rire. Il y a tellement de choses dans le monde à commenter qui sont en dehors du domaine de l’offensive . En tant qu’écrivain, vous pouvez aller dans d’autres domaines et avoir des efforts créatifs réussis. L’humour scatologique est amusant. C’est facile de rire. Mais il y a une écriture plus intelligente qui peut arriver si vous restez à l’écart du matériel offensant qui devrait être annulé à juste titre pour son blessant. Qui peut faire l’objet d’une impression aujourd’hui ? C’est un sujet de discussion. Puis-je faire mon imitation de James Brown ? C’était l’un de mes meilleurs amis. Je fais assez bien sa voix. Mais peut-être que je ne devrais plus.

Ce n’est pas un point de vue partagé par Dave Chappelle. Le comédien a insisté sur le fait qu’il n’était pas contre la communauté LGBTQ + et dit qu’il est prêt à leur donner « un public », mais exige que toute personne à qui il en parle doit d’abord regarder Le plus proche dans son intégralité. De nombreux partisans de Chappelle soutiennent que le fait de regarder la spéciale montre plus clairement qu’il n’est pas réellement homophobe des anti-LGBTQ +. Netflix a soutenu Chappelle à la suite de la controverse, bien qu’un documentaire qu’il prévoyait de présenter dans divers festivals ait commencé à être tiré par beaucoup d’entre eux.

Dan Aykroyd est surtout connu pour son rôle de Ray Stantz dans le chasseurs de fantômes séries. Il sera de retour dans ce rôle ce mois-ci avec la sortie du dernier opus de la franchise, Chasseurs de fantômes : l’au-delà, du réalisateur Jason Reitman. Les co-vedettes de la série Bill Murray, Ernie Hudson, Sigourney Weaver et Annie Potts reviennent également aux côtés d’Aykroyd. Le film sortira dans les salles de cinéma le 19 novembre et Aykroyd s’attend à ce qu’il y ait des « lignes autour du multiplex » avec des fans qui viendront le regarder.

L’acteur a également révélé qu’il prévoyait une suite à une autre comédie classique des années 1980, Les grands espaces, avec le réalisateur original Howard Deutch. Vous pouvez lire l’intégralité de l’interview de Dan Aykroyd sur The Hollywood Reporter.

Sujets : Chasseurs de fantômes, Chasseurs de fantômes 3