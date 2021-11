Dan Aykroyd dit que c’était une « pleine joie » de revenir en tant que Ray dans Ghostbusters: Afterlife

Atlantica Belharra

« Quand j'ai décidé de revenir au Pays basque, Hugo m'a proposé d'habiter avec Jordi et lui. Pour moi, c'était une véritable aubaine : en côtoyant ces deux pirates, j'avais l'assurance d'une vie débridée, intrépide, pleine d'éclats de rire, de filles faciles et de couchers de soleil. Après quatre années passées à Tokyo, j'avais besoin d'adrénaline dans les veines et de vent dans les cheveux. J'étais loin d'imaginer tout ce qui m'attendait ! » Entre souvenirs de lycée, de fêtes arrosées, d'amours manquées, Xan, Jordi, Paul et Hugo, quatre amis fous de surf, guettent l'arrivée d'une vague gigantesque, celle que les marins basques surnommaient Belharra Perdun, la colline verte. Plus la houle approche, plus les problèmes se radicalisent et plus les tensions internes s'exacerbent... Chacun cherche une bonne raison de jouer sa vie.