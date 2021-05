Dan Aykroyd a hâte de voir les «  lignes autour du multiplex  » pour Ghostbusters: Afterlife

Miliboo Chaise design bimatière noir et bois foncé FLUFFY

Beaucoup de fluidité dans la chaise de salle à manger FLUFFY qu'on prendra plaisir à voir trôner dans son séjour autour d'une table ronde ou d'une grande table en bois.La chaise design FLUFFY c'est une ligne inédite tout en finesse et en courbes. Le bois cintré offre un rendu unique. On aime l'assise aux courbes enveloppantes et la douceur de la ligne qu'il dessine. Le piètement courbé en hêtre massif complète harmonieusement un ensemble délicat. Pour un effet cocon, l'assise a été travaillée avec un revêtement capitonné en polyuréthane. Ce matériau est apprécié pour son raffinement et sa facilité d'entretien. Mix de matières naturelles et tendance, la chaise FLUFFY est une belle pièce de mobilier design.Avec son assise et son dossier rembourrés, cette chaise offre un excellent confort d'assise. Sa structure enveloppante garantit un bon maintien. Elle a été conçue pour faire de la salle à manger un espace aussi déco que confortable. Pour une table d'inspiration vintage, on multiplie les chaises FLUFFY ou on les mixe avec des modèles en bois assortis.Livrée prête à monter.