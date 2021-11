Damon Albarn confirme qu’il y aura un film inspiré de « Gorillaz »

Hasbro Frozen 2 Pop Anna et Kristoff

L’affection pour l’autre de ce couple continue de s’épanouir, tant entre la glace qu’entre les arbres ! Dans cet ensemble de 2 poupées Anna et Kristoff, Anna porte une belle robe de couleur crème avec des accents élégants et chatoyants inspirés de scènes du film Disney Frozen 2. Ses cheveux longs et rouges sont tressés avec élégance. Kristoff porte une tenue basée sur le film, avec une chemise extensible et des bottes moulées. Rassemblez les poupées et ensembles de jeu de Disney Frozen pour reconstituer des scènes familières avec des personnages bien-aimés tels qu’Elsa, Anna, Kristoff, Olaf et Sven (chaque fois disponible séparément. Jusqu’à épuisement des stocks.) Offrez cet ensemble de poupées de mode comme cadeau de Noël ou d’anniversaire pour les enfants à partir de 3 ans qui aiment le monde magique d’Arendelle et au-delà ! Copyright Disney Hasbro et tous les termes associés sont des marques commerciales de Hasbro.