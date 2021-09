Damon Albarn confirme la collaboration entre Gorillaz et Bad Bunny

Damon Albarn a présenté quelques détails sur ce que les fans de Gorillaz peuvent attendre du nouveau matériel du groupe virtuel alternatif, anticipant la participation d’un invité spécial dont le style pourrait apporter un mélange de sons intéressant : le rappeur portoricain Bad Bunny.

Grâce à une récente interview qu’Albarn a partagée avec Warp, Bad Bunny (le nom de scène de Benito Antonio Martínez Ocsio), a rejoint le nouveau matériel de Gorillaz alors que les deux artistes étaient présents en Jamaïque.

« Ce que j’aime chez Gorillaz, c’est que je peux amener qui je veux, tu sais ? J’étais en Jamaïque récemment et j’ai enregistré une chanson avec Bad Bunny, c’est quelque chose d’excitant pour l’année prochaine », a commenté Albarn dans son interview, prévoyant que ce sera le premier single du nouveau matériel Gorillaz, qui a été directement inspiré par la musique .. latine.

Je ne sais toujours pas quand il sortira, ni comment on va le sortir, mais on a fini et c’est, oui, plus ou moins une chanson de reggaeton. C’est « Bad Bunny rencontre Gorillaz ».

2020 a été l’une des années les plus prolifiques de la carrière de Bad Bunny, qui a sorti pas moins de trois albums studio : « YHLQMDLG » en février, « El Último Tour Del Mundo » en décembre et « Las Que No Iban a Salir », Une compilation de matériel inédit en mai. De plus, Bad Bunny se prépare pour ses débuts d’acteur dans la série Netflix « Narcos: Mexico », qui est très proche de la première de sa dernière saison.

En attendant, Damon Albarn est sur le point de présenter son nouvel album solo, « The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows », qui sera disponible en novembre prochain. Le prochain matériel de Gorillaz serait son huitième album studio après « Song Machine, Season One: Strange Timez », qui comprenait des collaborations de Robert Smit, St. Vincent, Elton John et bien d’autres.