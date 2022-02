D’amis à couple : c’est ainsi qu’a commencé l’histoire d’amour entre Daniel Craig et Rachel Weisz

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de James Bond et l’acteur oscarisé protègent au maximum leur vie personnelle. Découvrez leur amitié, leur mariage secret, leur fille et plus encore !

© GettyDaniel Craig et Rachel Weiz partagent leur vie depuis 2010.

Lui, actuel représentant de James Bond. Elle, gagnante de oscar et avec une filmographie pleine de succès. Ensemble, ils forment l’un des couples les plus aimés et les plus mystérieux d’Hollywood. On parle de Daniel Craig et Rachel Weiss, le duo qui s’est rencontré il y a plus de deux décennies et qui a su entretenir une amitié inconditionnelle qui est devenue plus tard un mariage solide. Mais… comment leur histoire d’amour a-t-elle commencé ? Ici, nous vous disons!

La première fois qu’ils se sont vus, c’était pour 1994, juste au moment où tous deux ont été sommés de réaliser une histoire dans leur pays natal, plus précisément à Londres. Intitulée Les Grandes Horizontales et jouée au Studio du Théâtre National, la pièce était chargée d’une série de scènes de sexe et de nudité qui auraient pu les mettre complètement mal à l’aise. Mais sûrs de leur vocation, ils profitèrent à fond de leur passage au théâtre et nouèrent une incroyable amitié qui durera quelques années.

Un peu plus tard, Rachel Weisz rencontre celui qui sera le père de son enfant : il s’agit Darren Aronofskycinéaste responsable de Cygne noir. C’est de 2001 à 2010 qu’ils ont formé une romance unique qui a abouti à leur fils Henri en 2006. Entre-temps, des femmes qui ont marqué sa vie sont passées dans la vie de Daniel Craig : fiona loudoninterprète écossais avec qui il s’est marié entre 1992 et 1994 et a eu sa fille Son; Heike Makatsch, actrice allemande avec qui il a partagé de 1997 à 2004 ; et Satuski Mitchellle producteur avec qui il a été en couple de 2005 à 2010.

De longues relations qui ont eu leur fin ont coïncidé dans la vie des deux à 2010l’année où ils se retrouveront à l’occasion du tournage de Derrière les murs. A partir de ce film, dans lequel ils se mettent dans la peau d’un couple marié, l’amour n’a plus de retour en arrière. Quelques mois seulement se sont écoulés lorsqu’ils ont décidé de sceller leur idylle avec un mariage secret à new york auquel seuls Ella, Henry et deux amis ont participé. Personne n’était au courant de leur mariage !

L’acteur, qui est souvent montré publiquement dans des interviews grâce à son travail dans la franchise James Bond, a toujours une condition claire : il ne répondra pas aux questions qui ont à voir avec son mariage ou ses enfants. C’est qu’il garde sa vie intime si réservée qu’en 2018 le couple avait une fille et ils ne voulaient pas non plus révéler le nom. Apparemment, la clé de cette romance de 12 ans est de la garder extrêmement secrète et ainsi de profiter de la vie de famille.

