Damien Leone et David Howard Thornton discutent de Little Pale Girl de Terrifier 2

Art the Clown (David Howard Thornton) était peut-être de retour dans Terrifiant 2 pour plus de meurtres et de chaos, mais cela ne veut pas dire qu’il y allait seul. L’art a été rejoint par un allié mystérieux et d’un autre monde, la petite fille pâle (Amélie Mc Lain). Parlant avec Bloody Disgusting, le scénariste / réalisateur Damien Leone a déclaré qu’il mourait d’envie de parler du personnage parce qu’elle était tellement excitée.





« J’ai toujours eu cette idée que lorsque j’allais ressusciter l’Art, il y aurait cette apparition physique. Ce n’était pas seulement cette force maléfique, ou quoi que ce soit qui l’ait ramené. Je voulais que ce soit un personnage. Donc, au départ, ce personnage allait toujours être une petite fille effrayante pour représenter ce démon, peut-être même Satan lui-même. Nous explorerons cela plus tard. Mais elle était censée porter une robe d’été avec des fleurs, comme une tenue du début des années 60. »

Cependant, l’année avant qu’ils ne se lancent dans la photographie principale, c’était Halloween et le réalisateur était tagué sur toutes ces photos de personnes, hommes et femmes, se déguisant en art. Finalement, Leone a dit: « Tu sais quoi? » J’ai dit: ‘Je dois sauter dessus avant qu’il ne soit trop tard. C’est incroyable parce que les filles aiment tout autant se déguiser en art. Alors ils lui ont fait un mini personnage d’Art the Clown.

FILM VIDÉO DU JOUR

«Je pense que le personnage de Pale Girl est une nouvelle façon de faire évoluer le personnage, car il a un guide cette fois-ci. Quelqu’un qui lui dit quoi faire et où aller, mais qui lui donne aussi la liberté de s’amuser. Il y a certainement une dynamique là-bas que nous n’avons pas encore entièrement expliquée. »

En effet, au-delà d’être une entité manifestement sinistre, de nombreuses questions sur la Pale Girl sont restées sans réponse. Par exemple, dans le film, il y a un bref article de journal sur une fille nommée Emily qui a disparu au parc d’attractions où se déroule le point culminant du film. Le lien entre cela, la fille pâle et l’art est quelque chose qui sera vraisemblablement étoffé dans une suite.

«J’ai aimé avoir autre chose pour lui à jouer que de simples victimes. C’était amusant, surtout avec Amélie, notre actrice qui la jouait. Elle était tout simplement géniale. Elle était si facile à jouer. Il est inhabituel de trouver un enfant acteur qui est si disposé à aller dans des endroits fous et qui peut facilement jouer avec quelqu’un d’autre. C’était très amusant de travailler avec elle.





L’actrice derrière le personnage

Leone a décrit McLain comme incroyable. Pendant le processus d’audition, il lui a donné peu de directives. Leone a simplement dit: « Pouvez-vous faire des grimaces effrayantes dans le miroir et sourire et de grands yeux blancs à toutes ces choses étranges. » Elle lui a renvoyé une vidéo et selon le réalisateur, non seulement elle s’est tellement amusée à le faire, mais McLain avait aussi fière allure.

« J’ai dit: » Elle va être tellement amusante. J’ai hâte de la réunir avec Dave dans la même pièce et de les voir s’y mettre. La réponse à elle a été assez positive jusqu’à présent; nous sommes ravis de cela. »

Selon Leone, il était intéressant de voir McLain, en tant qu’actrice, explorer et essayer de comprendre comment jouer le personnage. Il savait ce qu’il aurait aimé que McLain fasse, bien sûr, et lui donnerait des directives, mais Leone aimait aussi leur donner l’occasion de partir, de jouer et de se sentir libres.

« Le premier jour, quand elle était en face d’Art, on pouvait la voir essayer d’imiter Dave et commencer à voir si elle pouvait jouer avec ses expressions faciales, ce qui la mettait plus à l’aise. Vous pouviez voir comment elle découvrait qui était le personnage pour elle-même et ce qu’elle pouvait lui apporter de ce que faisait Dave. Donc, regarder ça depuis les coulisses était très amusant.

Thornton a également été très élogieux de la performance de McLain :