Damian Lillard Trolls Paul George après avoir dit qu’il allait retirer un Clipper

Damian Lillard a trollé Paul George sur les réseaux sociaux, samedi après avoir annoncé qu’il prévoyait de retirer un Clipper de Los Angeles. Lillard a répondu à la déclaration par le commentaire «Al Capone», signifiant cap. Icône Sportswire / « Ce commentaire pique encore, hein bruh ??? », a demandé un fan de Clippers sur Twitter. «Jamais» a répondu Lillard, faisant référence à un incident entre George et Lillard lors des dernières séries éliminatoires. Les deux joueurs de Clippers et Lillard se sont lancés sur les réseaux sociaux lors de la série de premier tour Trail Blazers et Clippers. «Je veux retirer un Clipper… C’est là que mon cœur est et je suis heureux», a déclaré George. George a rejoint les Clippers en 2019, après un passage de deux ans avec l’Oklahoma City Thunder. Les Clippers ont souffert d’une post-saison tumultueuse, qui s’est terminée par une avance de 3-1 contre les Denver Nuggets au deuxième tour. Pendant l’intersaison, l’équipe a renvoyé son entraîneur-chef Doc Rivers. «Je veux clarifier les choses parce que l’idée là-bas est que je ne respecte pas Doc et que je blâme Doc,» dit George. «Je respecte Doc. Je pense que Doc est un excellent motivateur et coach. Cela ne veut pas dire que je suis d’accord avec tout ce qui a été fait. Ils ont joué plus fort que nous et nous ont finalement dépassés. [Via]