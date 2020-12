Damian Lillard fait l’éloge des Lakers après une énorme saison morte

Damian Lillard est impressionné par ce que font les Lakers.

Damian Lillard est l’un des meilleurs meneurs de jeu de la NBA et bien qu’il puisse être extrêmement compétitif, il a toujours été du genre à donner du crédit aux équipes et aux joueurs adverses. La saison dernière, les Blazers ont été évincés au premier tour des séries éliminatoires contre les Lakers de Los Angeles, et lundi soir, ils auront la chance de jouer contre le violet et l’or. Cela s’avérera être un énorme test pour cette liste de Blazers et à l’arrivée dans le jeu, Lillard est convaincu que son équipe peut y arriver. Malgré cela, Lillard s’est également assuré de dire aux journalistes qu’il pense que les Lakers ont fière allure cette saison et qu’il a l’impression d’avoir eu la meilleure saison morte de toutes les équipes. Quoi qu’il en soit, Lillard s’est assuré de noter que les Lakers pourraient être bons, mais ils sont également très battables. «Dans toute la ligue, je pense qu’ils ont eu la meilleure saison morte … Comme toujours, ce sera un match difficile, mais pas un match que nous ne pouvons pas gagner», a expliqué Lillard via Dave McMenamin d’ESPN. Il reste à voir si les Lakers joueront avec une équipe complète ce soir alors que LeBron James s’est tordu la cheville lors du match de l’équipe contre les Timberwolves du Minnesota la nuit dernière. Pendant ce temps, Anthony Davis sera de retour dans l’alignement après avoir raté un match en raison d’une blessure au mollet. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour sur la NBA car nous ne manquerons pas de vous les apporter. Steph Chambers /