Dame Olivia Newton-John est décédée à 73 ans

John Travolta vient de publier un article sur le décès d’Olivia en disant : « Ma très chère Olivia, tu as rendu nos vies tellement meilleures. Ton impact a été incroyable. Je t’aime tellement. On se reverra plus tard et on sera tous ensemble à nouveau . » Vôtre dès le premier instant où je t’ai vu et pour toujours ! Ton Danny, ton John !

Photo : @therealonj/Instagram

Selon John Easterling, le mari d’Olivia, elle est décédée paisiblement dans son ranch du sud de la Californie lundi matin, entourée de sa famille et de ses amis. Olivia a lutté contre le cancer du sein pendant plus de 30 ans. Même si aucune cause précise de décès n’a été donnée, une source proche d’Olivia a déclaré : « Après un parcours de 30 ans contre le cancer, elle a perdu sa bataille contre le cancer du sein métastatique. »

Photo : @therealonj/Instagram

Olivia s’est fait connaître en 1971 avec des chansons comme « If Not for You » et en 1973 « Let Me Be There ». qui a été suivi de son tube « Have You Never Been Mellow ». Mais sa grande percée est survenue en 1978 lorsqu’elle a joué aux côtés de John Travolta dans « Grease ». Son rôle de Sandy était emblématique, tout comme plusieurs chansons du film. Le film a propulsé Olivia vers de nouveaux sommets.

Le plus grand succès d’Olivia a été « Physical » en 1981, qui est resté n°1 pendant 10 semaines, battant tous les records dans les années 80. Elle est restée une militante de l’environnement et des droits des animaux tout au long de sa carrière.

Olivia a reçu un diagnostic de cancer du sein en 1992, mais il est entré en rémission et il est revenu en 2013. Il est revenu en rémission mais a refait surface en 2017.

Olivia avait 73 ans. RIP

