Dame Judi Dench rédige une lettre ouverte critiquant la couronne comme « cruellement injuste »

L’actrice anglaise Dame Judi Dench a quelque chose à dire sur Netflix La Couronne. Dans une lettre ouverte à Le Times Royaume-Unil’actrice primée aux Oscars a critiqué la série pour sa représentation « cruellement injuste » de la famille royale britannique.





Dame Judi Dench s’est fait un nom dans le cinéma en incarnant l’une des reines les plus connues de Grande-Bretagne dans Shakespeare amoureux, la reine Elizabeth I, rôle pour lequel elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Maintenant, juste avant La Couronnepour la cinquième saison de Netflix en novembre, l’actrice a écrit une lettre ouverte à Le Times Royaume-Uni disant que la représentation de la famille royale britannique par l’émission est « cruellement injuste » et devrait inclure une clause de non-responsabilité aux téléspectateurs selon laquelle l’émission est un récit fictif d’événements historiques (bien que la robe de mariée de la princesse Di soit sacrément précise). La cinquième saison de la série devrait couvrir les années 1990, une période qui comprend certaines des années les plus captivantes de la famille royale, y compris le divorce amer entre le prince Charles (Dominic West) et la princesse Diana (Elizabeth Debicki).

FILM VIDÉO DU JOUR

« Plus le drame se rapproche de notre époque actuelle, plus il semble prêt à brouiller librement les frontières entre l’exactitude historique et le sensationnalisme grossier », lit-on dans la lettre de Dench. « Compte tenu de certaines des suggestions blessantes apparemment contenues dans la nouvelle série – que le roi Charles a comploté pour que sa mère abdique, par exemple, ou a suggéré une fois que la parentalité de sa mère était si déficiente qu’elle aurait peut-être mérité une peine de prison – c’est à la fois cruellement injuste pour les individus et préjudiciable à l’institution qu’ils représentent. Personne ne croit plus que moi à la liberté artistique, mais cela ne peut pas rester incontesté.

« Malgré cette semaine déclarant publiquement que La Couronne a toujours été un «drame fictif», les créateurs de programmes ont résisté à tous les appels leur demandant de porter une clause de non-responsabilité au début de chaque épisode », poursuit Dench.« Le moment est venu pour Netflix de reconsidérer – pour le bien d’une famille et une nation si récemment endeuillée, en signe de respect envers une souveraine qui a servi son peuple si consciencieusement pendant 70 ans, et pour préserver sa propre réputation aux yeux de ses abonnés britanniques. »

Voici ce qu’il faut regarder si vous ne pouvez pas en avoir assez de la famille royale britannique





Le débat sur la clause de non-responsabilité de la couronne de Netflix

Netflix

Netflix n’inclut pas actuellement de clause de non-responsabilité sur chaque épisode de La Couronne, et le streamer soutient depuis longtemps que la série est « présentée comme un drame basé sur des événements historiques ». Cependant, en novembre 2020, le secrétaire britannique à la Culture, Oliver Dowden, a évoqué la nécessité pour Netflix d’ajouter une clause de non-responsabilité à montrer afin que les gens sachent qu’il s’agissait d’une œuvre de fiction.

« C’est une œuvre de fiction magnifiquement produite, donc comme pour d’autres productions télévisées, Netflix devrait être très clair au début, c’est juste ça. Sans cela, je crains qu’une génération de téléspectateurs qui n’ont pas vécu ces événements ne confonde la fiction avec la réalité. « , a déclaré Dowden lors de la diffusion de la quatrième saison de l’émission (vous pouvez en savoir plus sur le débat ici; c’est un doozy et peut-être que la Grande-Bretagne devrait se soucier davantage de la représentation factuelle des personnes trans que de la représentation factuelle du drame royal britannique).

Depuis la déclaration de Dowden, les fans se demandent si une clause de non-responsabilité est nécessaire. Avec la cinquième saison bientôt diffusée et la mort récente de la reine Elizabeth II, le débat a récemment atteint de nouveaux sommets et Dench est la dernière célébrité à le commenter.