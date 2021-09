Dame Helen Mirren accueillera le nouveau tournoi des maisons Harry Potter Game Show de Poudlard

C’est vrai. Harry Potter : Tournoi des maisons de Poudlard, la série de compétitions en quatre parties arrive bientôt. La magique Dame Helen Mirren se joint à l’animatrice de l’émission de quiz Potter-knowledge. Noël est arrivé en avance ! Le jeu télévisé proposera des centaines de questions-questions sur le thème de Potter, des apparitions d’invités spéciaux et un élément de jeu pour nous tous! Voici ma, je veux dire notre, chance de gagner la House Cup ! Que de points d’exclamation ! Dame Helen est aussi excitée que moi !

« Je savais qu’un jour j’aurais un Harry Potter rôle, et je suis ravi de participer à la célébration des 20 ans du film », a déclaré Mirren. d’innombrables fans qui continuent de se délecter de ce monde envoûtant. »

Warner Bros. a récemment enregistré les adresses URL suivantes : HogwartsTournamentOfHouses.com et HpHogwartsTournamentOfHouses.com. Seraient-ils utilisés pour jouer le jeu ? Je pourrai enfin non seulement utiliser mes connaissances encyclopédiques impressionnantes de tout ce qui concerne Harry Potter, mais je pourrai ensuite dominer mes amis déconcertants et peu impressionnés ! Ma mère dit qu’ils sont juste jaloux. Maintenant, si seulement j’avais une baguette.

Tom Ascheim, président de Warner Bros. Global Kids, Young Adults a annoncé : « Tous les fans de Potter peuvent se préparer pour cette célébration unique en son genre en embrassant leur Hermione Granger intérieure et en étudiant leur connaissance du monde sorcier. Pour les fans qui ont toujours voulu découvrir ce que cela pourrait être de passer les examens OWL, c’est aussi près qu’ils vont l’être ! »

« Nous créons une arène pour les ligues de Harry Potter les cinéphiles d’affiner leur connaissance du monde sorcier, et il n’y a personne de mieux que Dame Hélène Mirren pour ajouter une certaine grandeur britannique à cet événement qui fera ses débuts sur nos marques et plateformes WarnerMedia. »

« Pour célébrer nos fans dévoués qui ont passionnément gardé la magie du monde sorcier vivante sous tant de formes pendant des décennies, ces spéciaux passionnants célébreront leur fandom Harry Potter dans un événement télévisé multiplateforme incontournable. »

Ouvrez votre Poudlard : une histoire, rassemblez vos ingrédients pour vos potions, assurez-vous de connaître la différence entre un souaffle et un cognard, et perfectionnez votre prononciation des sorts ; jeu sur ! Si vous ne pouvez pas nommer tous les Weasley ni connaître les marques de balais que Harry monte, asseyez-vous simplement dans les gradins et encouragez le reste d’entre nous. (En retournant ma casquette, Sur le dessus style)

Harry Potter : Tournoi des maisons de Poudlard sera diffusé pendant quatre jours consécutifs se terminant par une rétrospective spéciale, tous célébrant le 20e anniversaire de la Harry Potter à l’école des sorciers. Ce sera certainement une compétition divertissante. La limite d’âge est de 14 ans et plus. Qui sera le sorcier sorcier ? Je change de pseudo. Branchez-vous sur ACME Night et TBS de Cartoon Network plus tard cette année. Il sera ensuite mis à disposition sur HBO Max. Cette nouvelle vient du Hollywood Report.

