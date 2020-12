«Dallas»: le spectacle a-t-il tué le communisme?

Il existe une variété d’émissions de télévision populaires qui, pour diverses raisons, ont façonné la façon dont le reste du monde considérait la culture américaine. Certains spectacles sont responsables de la création de stéréotypes, tandis que d’autres ont été crédités de changements beaucoup plus sérieux dans l’art et la culture. L’une de ces puissantes émissions est la série télévisée Dallas, qui est largement considérée comme l’une des plus grandes émissions de télévision de tous les temps.

Dallas a été diffusé à la télévision pendant plus d’une décennie et n’a gagné en popularité qu’au fil des années depuis qu’il a cessé d’émettre, engendrant un redémarrage et une multitude de légendes urbaines. L’un des héritages les plus durables de la série est l’influence qu’elle a apparemment eue sur le communisme dans plusieurs pays – et au cours des années qui ont suivi sa disparition, plusieurs des personnes impliquées dans la série ont parlé de la façon dont elle affectait des endroits comme Roumanie et Bucarest.

(De gauche à droite) Linda Gray, Steve Kanaly, Charlene Tilton, Larry Hagman, directeur de Victoria, et Patrick Duffy | Richard Harrison / Getty Images

Quand «Dallas» a-t-il fait ses débuts à la télévision?

Dallas a été créée à la télévision en 1978, une série aux heures de grande écoute qui a rapidement attiré l’attention du public du monde entier. L’émission s’est concentrée sur les exploits de la famille prospère Ewing, une dynastie basée au Texas qui possède et exploite à la fois une société pétrolière et un grand élevage de bétail. Les Ewings sont sujets au scandale et au drame, en particulier JR Ewing, un magnat du pétrole qui est souvent impliqué dans des actes sales et des transactions commerciales sous la table.

Mettant en vedette un ensemble de stars talentueuses, dont Larry Hagman dans le rôle du personnage préféré des fans, JR Ewing, et l’acteur de théâtre Barbara Bel Geddes dans le rôle de Miss Ellie, Dallas a reçu des éloges de la critique pour l’écriture, le jeu d’acteur et les intrigues. Beaucoup des moments les plus excitants de l’émission sont devenus des points de discussion majeurs sur la culture pop, y compris le débat très controversé sur qui a tiré sur JR

Comment «Dallas» a-t-il été accueilli en Roumanie?

Non seulement les Américains adoraient Dallas, mais d’autres pays l’ont fait aussi. La série a été diffusée dans le monde entier, même dans des pays comme la Roumanie. Selon Mental Floss, l’émission a été interdite en Roumanie jusqu’à ce que le président roumain Nicolae Ceausescu, croyant à tort que l’émission était anticapitaliste, autorise la diffusion d’une version éditée de la série. En fin de compte, son plan s’est retourné contre lui, et les citoyens roumains ont protesté, souhaitant le même style de vie luxueux dans lequel ils ont vu les Ewings vivre. Dallas. Suite à l’assassinat de Ceausescu en 1989, des épisodes inédits de Dallas a commencé à être diffusé en Roumanie.

Selon Fox News, Larry Hagman a déclaré plus tard: «Je pense que nous étions directement ou indirectement responsables de la chute de l’empire (soviétique). Ils voyaient les riches Ewings et disaient: «Hé, nous n’avons pas tout ça. Je pense que c’est une bonne vieille cupidité qui les a amenés à remettre en question leur autorité.

Les liens de Larry Hagman avec Bucarest

Bien que Larry Hagman puisse avoir raison sur la façon dont Dallas a influencé le communisme en Roumanie, l’acteur respecté avait en fait des relations d’affaires avec un autre pays communiste. Tel que rapporté par Mental Floss, Hagman était amical avec les bigwigs à Bucarest et avait un accord commercial en cours avec la compagnie pétrolière russe Lukoil. Hagman aurait fait une grosse somme d’argent en échange de l’utilisation de son image par la société pétrolière dans certaines publicités, mais ne voulait pas que les nouvelles deviennent publiques – en fait, ce n’est qu’après sa mort en 2012 que les nouvelles sont devenues publiques, selon Le télégraphe.

Pourtant, pour de nombreux fans, la nouvelle de l’implication de Hagman dans le pays n’a pas terni son héritage ou l’héritage du personnage qu’il incarnait. De nos jours, Hagman est considéré comme une icône, à la fois de la télévision en général et de la culture cowboy américaine.