Dale Moss trompe-t-il Clare Crawley?

Y a-t-il des problèmes dans (Bachelorette) paradis déjà?

Le 16 novembre, un fan a envoyé un message à la célébrité et influenceuse de la culture pop Amanda Hirsch – qui dirige le compte Instagram @notskinnybutnotfat et est également l’hôte d’un podcast du même nom – affirmant qu’un ami d’un ami a vu Dale Moss à un restaurant tenant la main d’une femme qui n’était PAS sa fiancée, Clare Crawley.

Bien que la personne ait initialement fourni des preuves photographiques de Dale avec la femme mystérieuse, les captures d’écran avec les photos ont été presque immédiatement retirées pour des raisons juridiques.

Cependant, une capture d’écran du message original (sans photos) est toujours visible sur les histoires Instagram de Hirsch.

Alors, Dale Moss trompe-t-il déjà Clare Crawley?

Faisons un voyage dans le vieux Bachelier terrier de lapin et enquêter.

Un fan affirme qu’un ami d’un ami a vu Dale embrasser une autre femme.

Dans le message posté sur IG Stories de Hirsch, un fan dit: «Apparemment, Dale a été vu à Cipriani en train de tenir la main et a picoré une autre fille! Une de mes amies a dit que son amie l’avait vu à Ciprani hier soir.

Le conseil survient quelques jours à peine après que Moss a été aperçu en train de se promener à New York le week-end dernier avec trois femmes magnifiques – et aucune d’entre elles n’était sa fiancée, Clare Crawley.

« Il est allé à un événement à Hugo Boss et a été vu partir avec trois types de modèles », a déclaré une source.

«Il a ensuite été rejoint par un quatrième qui semblait être son ami. Ensuite, il a été aperçu en train de boire dehors à SoHo, où il embrassait une femme, mais comme des baisers.

Les histoires semblent se corroborer, car Cipriani est un restaurant de New York situé à SoHo.

Un autre fan affirme qu’une personne qui a envoyé un message à Clare directement à propos des rumeurs a été bloquée par elle.

« Bethany DM a Clare à propos des rumeurs de triche de Dale et elle l’a bloquée alors … je suppose que nous avons nos réponses, les gens », a écrit un utilisateur de Twitter.

« Il y avait [sic] des rumeurs sur la tricherie de Dale qui si c’était vrai, il devrait être le gars le plus stupide du monde, » un autre utilisateur de Twitter a écrit, ajoutant: « Pas question qu’il s’en tire maintenant qu’il est dans une relation très publique. »

Dale Moss est-il avec Clare Crawley pour les bonnes raisons?

Comme avec n’importe quelle star de la télé-réalité – en particulier ceux qui apparaissent sur le Bachelier franchise – il y a toujours la question «sont-ils ici pour les bonnes raisons?»

Dès le départ, les fans se sont demandé ce sentiment exact et craignaient que Moss n’utilise simplement sa nouvelle renommée pour gagner du terrain dans l’industrie du divertissement.

En fait, dans une interview, Moss a spécifiquement déclaré que l’un de ses objectifs de carrière était «d’être un animateur ou une personnalité médiatique de premier plan dans l’industrie du divertissement».

Clare et Dale sont-ils toujours ensemble?

Pour le moment, il semble que Clare Crawley et Dale Moss soient toujours ensemble. Aucun d’eux n’a commenté l’œil errant présumé de Dale – ou les mains et les lèvres, d’ailleurs.

«Pour moi personnellement, il n’y a aucune explication nécessaire», a déclaré Moss à propos de sa connexion instantanée avec Crawley. «Je n’ai jamais eu peur de l’engagement.

«Et quand j’ai rencontré Clare, je savais que j’étais à fond», a-t-il ajouté. «Elle allume un feu en moi qui me manquait depuis si longtemps.

Crawley a fait écho à ce sentiment dans une interview du 11 novembre, en disant: « Tout depuis l’émission a réaffirmé pourquoi j’ai choisi Dale. »

«Il est encore mieux hors caméra, en personne, en tête-à-tête à la maison. Dale est le yin de mon yang. Et c’est le plus heureux que j’aie jamais été», a-t-elle ajouté.

