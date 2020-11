Dale Moss explique pourquoi il est tombé si vite pour Clare Crawley

Après l’épisode le plus récent de La bachelorette, les fans de la franchise sont étonnés de la rapidité avec laquelle Clare Crawley est tombée amoureuse de Dale Moss. Coupant essentiellement de moitié la chronologie typique du spectacle, Crawley et Moss sont partis La bachelorette engagé après seulement quatre épisodes. En apparaissant sur Bonjour Amérique, Moss a révélé comment il est également tombé amoureux si rapidement.

Dale Moss et Clare Crawley sont fiancés après « The Bachelorette »

Comme les fans le savent, Crawley est tombé amoureux de Moss lors du premier épisode de la 16e saison de La bachelorette. Au quatrième épisode, il est clair que les autres concurrents ont compris le favoritisme et sont mécontents de la façon dont la saison se déroule.

Quand Chris Harrison dit à Crawley qu’elle ne peut pas continuer à diriger la série comme ça, Crawley admet qu’elle n’a d’yeux que pour Moss et veut confirmer qu’il ressent la même chose. Les deux ont un rendez-vous en tête-à-tête et Moss répond qu’il tombe amoureux de Crawley.

Le lendemain, Crawley rompt avec les autres concurrents. Harrison travaille dans les coulisses pour organiser une proposition, notamment en demandant au bijoutier Neil Lane de livrer une bague personnalisée. Moss propose à Crawley, et le reste appartient à l’histoire.

Comment Dale Moss est tombé si vite pour Clare Crawley dans « The Bachelorette »

Le 6 novembre, le lendemain de leur engagement diffusé le La bachelorette, Crawley et Moss sont apparus sur Bonjour Amérique. Lors de leur apparition, l’animateur Michael Strahan a demandé à Moss comment il savait si rapidement que Crawley était fait pour lui.

«Honnêtement, après la première nuit, et je l’ai même dit la première fois que je savais que c’était spécial. Mais après que nous ayons eu notre premier rendez-vous de groupe dans mon esprit et dans mon cœur, tout était déjà écrit », a-t-il déclaré.

Moss a poursuivi: «Tout après le fait vient de valider cela, et je savais dans mon cœur que ce serait elle et moi à la fin de la journée.

Strahan a ensuite demandé si Moss avait déjà douté qu’il proposerait quand Harrison lui a dit qu’il serait censé proposer dans quelques heures seulement.

« Non, jamais une question, » répondit Moss. «J’ai dit depuis le début qu’il n’y avait jamais eu de moment où je ne serais pas là pour toi, et mon cœur était si plein que je savais exactement ce que je voulais faire. Donc, jamais une seconde pensée et si vous voyez même dans l’épisode, nous sommes si détendus et si calmes ensemble, et nous savions à ce moment-là que nous étions exactement là où nous étions censés être.

Clare Crawley sur la haine qu’ils ont reçue

Vers la fin de l’interview, Strahan a interrogé Crawley sur une partie de la négativité qu’elle et Moss ont rencontrée sur les réseaux sociaux de la part de fans de La bachelorette.

«Je mentirais si je disais que ça a été facile parce que je suis humaine», dit-elle. «Les choses que les gens disent sans connaître toute la vérité et sans voir exactement comment les choses se sont réellement passées et se sont réellement déroulées, ça me souffle juste…»

Cependant, Crawley n’a aucune mauvaise volonté envers elle et les détracteurs de Moss.

«Je veux honnêtement leur envoyer de l’amour parce que je pense que les gens blessés font du mal aux gens», a-t-elle déclaré.