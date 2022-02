Dale Critchlow de l’acteur de « Napoleon Dynamite » est décédé

Dale Critchlow, qui a joué Farmer Lyle dans le film Napoléon Dynamite est décédé vendredi à l’âge de 92 ans. Selon la famille de Dale Critchlow, il est décédé à l’établissement MorningStar Senior Living à Idaho Falls, Idaho. Il laisse derrière lui quatre enfants, comme le rapporte Deadline.

Au fil des ans, Critchlow est devenu une célébrité de la ville après avoir joué le personnage dans Napoléon Dynamite. Il a également fait une apparition dans la comédie de Kurt Hale en 2006, Cloche d’église. C’était la dernière fois qu’il apparaissait dans un film. Lors d’une interview en 2020 avec EastIdahoNews.com, Critchlow explique comment il s’est retrouvé avec un rôle dans le film.

« Ma femme a appelé la mère de Jared Hess et a demandé si l’un de ses garçons était là », a déclaré Critchlow. « Il est venu et il avait un ami avec lui. J’ai conduit le camion dans le pâturage, et les moutons sont venus. Ils ont attrapé ces dollars et les ont poussés dans le camion… et nous les avons sortis de là.

FILM VIDÉO DU JOUR

le Napoléon Dynamite Le réalisateur a ensuite contacté Critchlow et lui a demandé s’il pouvait être dans un film et l’homme a accepté.

Dale Critchlow était plutôt content de Napoléon Dynamite

« Je suis allé à une réception de mariage à Salt Lake, et mon fils aîné attendait que la réception commence. Ce type est passé et il a dit : ‘Hé, je t’ai vu dans une émission !’ Il a pris des photos », a déclaré Critchlow. Lorsqu’on lui a demandé pendant l’entretien s’il aimait regarder Napoléon Dynamite, Critchlow a déclaré: «Je pensais que c’était assez drôle à certains endroits, et à quelques endroits, c’était un peu traînant. Il a fait du bon boulot. » De ses paroles sur le film à ses conseils sur la vie, Critchlow était un homme du peuple et soutenait sa ville locale.

Napoléon Dynamite est devenu un classique culte au fil des ans. Les ventes de t-shirts aux figurines d’action ont également alimenté la popularité des films. Le revenu brut mondial total du film était de 46 122 713 € et avait un budget de 400 000 €. Le film était la première histoire vraie de Hess et est partiellement adapté de son court métrage précédent, Peluca. La célèbre scène de danse du film n’allait en fait pas être aussi longue, mais était le résultat d’avoir un stock de film supplémentaire.

Même si de nombreux fans aimeraient voir une suite, il ne semble pas y avoir de plans immédiats pour une suite. Cependant, Hess a créé une série animée qui a été diffusée sur Fox pendant six épisodes. Bien que le réseau l’ait annulé en 2012. Vous pouvez trouver la série complète sur DVD ou la diffuser via Prime Video. Jon Heder s’est également bien occupé, Jon a exprimé des personnages dans les émissions Cornichon et cacahuète, Star contre les forces du malet Stretch Armstrong et les Flex Fighters. Il était également dans le film de comédie d’action Tremblements : Île des Hurleurs en 2020, et il a travaillé avec Mark Hamill sur le téléfilm d’animation Relativement Super.

Nos pensées et nos prières vont à toute la famille et aux amis de Critchlow en cette période difficile. Qu’il repose en paix.





Brie Larson veut vraiment rejoindre la franchise Fast & Furious : « I’m Obsessed » Brie Larson est une grande fan des films Fast & Furious et dit qu’elle veut « à cent pour cent » s’impliquer.

Lire la suite





A propos de l’auteur