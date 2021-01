DAL-e: le nouveau robot de service client de Hyundai parle, bouge et même reconnaît les visages

Hyundai, qui a récemment acheté Boston Dynamics, vient d’annoncer un nouveau robot intéressant: Aller de l’avant-. DAL-e, qui est l’acronyme de « Drive you, Assist you, Link with you-experience », est un robot de service client que la société teste déjà en phase pilote et qui, disent-ils, est conçu pour être un pionnier dans Les services d’assistance client automatisés.

L’appareil a été annoncé au Hyundai Motor Showroom de Séoul, où le robot travaille déjà. De Hyundai, ils espèrent qu’il pourra être utilisé dans d’autres contextes dans lesquels l’interaction avec les clients est nécessaire, comme d’autres démos de Hyundai Motor Company et Kia Corporation. Et c’est que le robot peut se déplacer et offrir une assistance aux participants d’un événement, comme les emmener dans un certain endroit ou donner des informations sur un produit.

C’est le nouveau robot Huawei

DAL-e est un robot d’apparence semi-humaine qui mesure 1160 x 600 x 600 mm et pèse 80 kilos. Il est équipé d’une intelligence artificielle pour pouvoir reconnaître les visages et, en plus, il dispose d’un système de communication automatique basé sur une plateforme de compréhension du langage. Son objectif est d’offrir un service client à ces personnes qui préfère ne pas avoir de contact avec une autre personne en raison des circonstances dérivées de la pandémie, expliquent-ils de Hyundai.

De l’entreprise, ils expliquent que le robot peut détecter plusieurs choses, comme le fait qu’un client n’a pas de masque, pour lui conseiller d’en mettre un. Et en parlant de dire des choses, Hyundai assure que DAL-e est capable de « démarrer un dialogue automatisé et parler couramment avec les clients « pour fournir des informations sur les produits et services, ainsi que pour répondre aux commandes verbales et tactiles.

Le robot est équipé de traits du visage «gentils et émotifs» d’interagir étroitement avec les clients. En haut, il y a un écran qui montre les yeux et, juste au-dessus de la tête, un autre écran qui peut servir de panneau d’information. Sur la poitrine, il y a un troisième écran qui, d’après les images, se déplace lorsque le robot parle.

DAL-e, bien sûr, peut bouger. Dans ses quatre pattes inférieures, il a roues omnidirectionnelles qui servent au robot pour aller à une certaine position, et même accompagner un participant à un certain exposant. Les bras bougent également.

Hyundai déclare qu’elle prévoit de mettre à jour continuellement DAL-e sur la base des « données des opérations pilotes » afin que l’appareil s’améliorera à mesure que vous travaillerez plus. Pour le moment, Hyundai n’a pas annoncé avoir de plans marketing, donc sûrement, du moins dans une première phase, il ne sera possible de voir les événements Hyundai et KIA qu’à DAL-e.

