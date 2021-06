Dakota Johnson remplace Daisy Ridley dans le drame indépendant Daddio

La défaite de Daisy Ridley s’est transformée en gain de Dakota Johnson. Le prochain film indépendant Papa avait longtemps eu Ridley, mieux connue pour son rôle de Rey dans la trilogie de la suite de Star Wars de Disney, attachée dans l’un des rôles principaux. Cependant, Ridley ne sera plus la vedette. Au lieu de cela, ce sera Johnson, qui a déjà joué dans les films Cinquante Nuances de Grey, qui reprendra le rôle, aux côtés de Sean Penn (Rivière mystique, je suis Sam).

Selon plusieurs rapports, Marguerite Ridley avait signé pour jouer dans Papa il y a environ quatre ans. Cependant, en raison de ce qui est décrit comme des conflits d’horaire, elle ne peut plus le faire fonctionner. Entre Dakota Johnson. Le film devrait être acheté au marché de Cannes la semaine prochaine, avec Endeavour Content gérant les ventes. Il est décrit comme un « drame contenu mais cinétique ». On dit qu’il explore « les complexités de la connexion humaine » tout en prouvant « qu’une rencontre fortuite avec un parfait inconnu peut changer la vie d’une personne ». Une ligne de connexion complète pour le film a également été révélée, qui se lit comme suit.

« Le film suit une jeune femme qui, après avoir atterri à l’aéroport JFK de New York, saute sur la banquette arrière d’un taxi jaune. Le chauffeur de taxi, Clark (Sean Penn), met le véhicule en marche et les deux partent dans la nuit… entamant la conversation la plus inattendue. Ce qui commence comme un bavardage amusant prend rapidement une tournure mystérieuse et ludique, puis se transforme en révélations viscéralement honnêtes sur les relations, le sexe et la dynamique du pouvoir, la perte et la vulnérabilité. »

Christy Hall devrait faire ses débuts en tant que réalisatrice avec Papa. Hall est surtout connu comme scénariste/producteur de Netflix Je ne suis pas d’accord avec ça. La série aurait eu une deuxième saison, mais la fermeture d’Hollywood l’a empêché. Hall devrait également produire le film, tout comme Dakota Johnson et Ro Donnelly pour TeaTime Pictures. Emma Tillinger Koskoff devrait également produire.

Dakota Johnson a été très occupé ces dernières années. Certains de ses crédits récents incluent Mauvais moments à l’El Royale, Blessures, La note haute et le célèbre Le faucon au beurre de cacahuète. Elle a récemment joué dans Our Friend, avec Jason Siegel. Johnson a également La fille perdue et Suis-je d’accord ? en post-production. Quant à Sean Penn, il joue et réalise Jour du drapeau, qui fera ses débuts à Cannes. Sa sortie en salles est prévue pour le mois d’août.

Daisy Ridley, quant à elle, a terminé sa course en tant que Rey dans Star Wars: The Rise of Skywalker en 2019. Cela a mis fin au parcours cinématographique de son personnage, qui a commencé avec Le réveil de la force en 2015. Ridley a récemment joué aux côtés de Tom Holland dans l’adaptation de YA Chaos Walking. Elle tourne actuellement The Marsh King’s Daughter, qui est réalisé par Neil Burger. Il n’y a pas encore de mot sur combien de temps Papa pourrait commencer le tournage, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.