Dakota Johnson incarnera Madame Web dans le spin-off Spider-Man de Sony

images sony a trouvé une actrice pour donner vie à « Madame Web », le prochain spin off de l’univers de homme araignée. dakota johnson, connue pour ses rôles dans »50 nuances » ou »Le réseau social », jouera le personnage principal. L’histoire de Madame Web se concentre sur une vieille dame qui souffre d’une maladie neuromusculaire, devant être avec un système qui l’aide à rester en vie tout le temps, mais même ainsi, elle est capable d’utiliser ses capacités qui la font servir de voyante . À sa mort, il transmet ses pouvoirs à Julia Charpentier, qui devient la deuxième incarnation de Femme araignée, se transformant au fil du temps en la nouvelle Madame Web.

On ne sait pas encore sur quelle version le nouveau film de Sony se concentrera, mais en raison de l’âge de Johnson, on s’attend à ce que nous voyions l’histoire de Julia Carpenter dans les salles. Le projet a été annoncé en 2019, avec un certain nombre d’autres projets de Marvel Cinematic Universe. Le film sera réalisé par SJ Clarkson, avec un scénario écrit par Burk Sharpless et Matt Sazama.

« Eh bien, il y a l’univers Marvel, qui est une chose, puis il y a les films Spider-Verse, qui sont différents, et puis il y a l’autre univers où se trouvent les personnages de Sony », a récemment expliqué le producteur de Spider-Man. Amy Pascal lorsqu’on lui a posé des questions sur les films dérivés de Sony tels que Morbius, Venin et Madame Web, et leur corrélation avec le MCU. « Nous sommes tous très respectueux les uns des autres et nous travaillons ensemble et veillons à être ouverts à toute proposition.

Cette déclaration a excité les fans de Spider-Man, car avec ‘« Spider-Man : Pas de retour à la maison », dans lequel on a vu revenir à Andrew Garfield Oui Tobey Maguire de ses rôles passés dans la franchise, les films de merveille Oui Sony pourrait engendrer une série de collaborations entre toutes sortes de héros.

« Je ne pense pas que j’aurais jamais imaginé qu’il serait si bien accueilli par tout le monde. Je veux dire, je suppose que j’avais une idée que les gens aimeraient ce film, mais en aucun cas, forme ou forme, je n’aurais pu penser que ça allait être aussi génial qu’il l’a été », a-t-il déclaré. Tom Holland dans une interview avec Garfield et Maguire.

Il faudra attendre de nouvelles nouvelles de ce nouveau spin off. Madame Web n’a pas encore de date de sortie et mettra en vedette Dakota Johnson.