Dakota Johnson et St. Vincent font une sex tape dans la bande-annonce de Nowhere Inn

L’auberge de nulle part tente de documenter le double lauréat d’un Grammy Award St Vincent, alias Annie Erin Clark. St. Vincent entreprend de filmer sa vie avec la « réalisatrice » et amie Carrie Brownstein (Portlandia, Sleater-Kinney) dans ce qui s’avère être une parodie du documentaire quand Annie est incapable de marier son personnage de scène avec sa vraie vie. Poussée à pimenter un peu les choses pour le film, Annie se transforme en quelqu’un d’autre tous ensemble, faisant même une sex tape avec Dakota Johnson avec des tâches de travail de caméra prises en charge par un Brownstein inconfortable. Vérifier L’auberge de nulle part bande annonce!

« Je voulais que les gens sachent qui je suis vraiment », a déclaré Clark dans une interview à la caméra pour L’auberge de nulle part, coupé entre des scènes de fusillades occidentales et d’autres images surréalistes. « L’une des raisons pour lesquelles je voulais faire un documentaire en premier lieu, c’est que je serais enfin en contrôle du récit. … Une petite partie de moi commençait à me remettre en question. Tout ce que je peux dire, c’est que quelque part en cours de route, les choses ont terriblement mal tourné. »

Le synopsis officiel d’IFC Films se lit comme suit : « De la part d’amies de la vie réelle, Annie Clark (alias artiste d’enregistrement et de tournée primée aux Grammy Awards Saint-Vincent) et Carrie Brownstein (Portlandia, Sleater-Kinney) est le récit métafictionnel de deux forces créatives réunies pour réaliser un documentaire sur la musique de St. Vincent, sa vie en tournée et son personnage sur scène. Mais ils découvrent rapidement des forces imprévisibles cachées dans le sujet et le cinéaste qui menacent de faire dérailler l’amitié, le projet et la vie créative du duo. »

Clark le décrit ainsi. « Pour utiliser une métaphore du sport, autrefois, les artistes et les interprètes étaient les joueurs de football, et le reste d’entre nous regardait depuis les tribunes. Maintenant, nous sommes tous sur le terrain. Nous avons entendu cela des milliers de fois, mais les réseaux sociaux ont fait en sorte que tout le monde joue une version d’eux-mêmes », a-t-elle poursuivi. « Pour votre point, à l’heure actuelle, l’accent dans notre industrie est sur l’authenticité, pas sur l’au-delà. »

Carrie Brownstein parlant du contrôle de Clark sur sa vie personnelle, dit : « Cet échafaudage qu’elle a si délibérément construit lui a permis de prendre plus de risques », a déclaré Brownstein. « Elle présente ce brin étroit de visibilité. Elle peut déconner avec le fait qu’elle soit appelée œil de biche ou gamine. Il y a un type classique de professionnalisme dans l’acte, un peu comme les vieilles stars de la country-Loretta Lynn, Johnny De l’argent liquide. Ils vous font savoir quand vous avez accès à leur monde. C’est un stratagème. »

Bien que Brownstein dépeint le cinéaste dans L’auberge de nulle part, le film a en fait été réalisé par Bill Benz (Portlandia, À la maison avec Amy Sedaris) dans son premier long métrage. Le scénario du faux thriller a été écrit par Annie Clark et Carrie Brownstein. Voir St. Vincent, Carrie Brownstein et Dakota Johnson dans L’auberge de nulle part, en première le 17 septembre dans les salles et en VOD. Si vous souhaitez connaître le VRAI St. Vincent/Annie Clark, vous pouvez toujours suivre sa masterclass.