Dakota Johnson apporte du «cœur» au film Madame Web de Sony

Le prochain Madame Web le film jouera Dakota Johnson en tant que personnage titulaire de Marvel, et l’actrice a taquiné le « cœur » qu’elle apporte au film. Dans une nouvelle interview avec Collider, Johnson a partagé quelques détails sur le projet, même si elle ne pouvait évidemment pas divulguer de spoilers spécifiques. Elle semblait optimiste quant au succès du film, estimant que son expérience avec des fonctionnalités à plus petite échelle devrait l’aider à apporter quelque chose de différent au blockbuster hollywoodien.

«Je suppose qu’ayant de l’expérience sur tous les niveaux de films, je peux peut-être apporter des trucs des petits films aux grands films que je veux voir dedans, tu sais? J’aime vraiment voir des films à grande échelle qui ont encore du cœur en eux.

Johnson a également poursuivi en déclarant qu’il y a des « gens » de Cha Cha réel lisse et Suis-je d’accord ?, deux autres films sur lesquels elle a travaillé, qui la suivra jusqu’à Madame Web. Il n’est pas clair si Johnson fait référence à d’autres membres de la distribution de ces films ou à différents membres de l’équipe, mais il convient de noter qu’aucun des membres de la distribution confirmés annoncés jusqu’à présent n’est apparu dans l’un ou l’autre de ces films. En tout cas, Johnson est assez content de se mettre au travail.

« Les gens de ‘Cha Cha [Real Smooth]’ et certains de ‘Suis-je d’accord?’ viennent chez Madame Web avec moi. C’est cool. C’est amusant de pouvoir commencer à créer une véritable équipe de personnes qui font des films.

Madame Web fera partie de l’univers Marvel de Sony

Madame Web sera réalisé par SJ Clarkson (Jessica Jones) sur un scénario écrit par Matt Sazama et Burk Sharpless (Morbius). Avec Johnson, le film met en vedette Tahar Rahim, Sydney Sweeney, Celeste O’Connor et Isabela Merced. Aucun détail sur les rôles des autres membres de la distribution n’a encore été révélé.

Le film fait partie de l’univers Marvel de Sony qui fonctionne en même temps que l’univers cinématographique Marvel, bien qu’il y ait eu un croisement. Cet univers est composé des deux Venin films ainsi que les films récemment sortis Morbius. Alors que Venin et Venom : qu’il y ait carnage ont été de grands succès au box-office, Morbius n’a pas répondu aux attentes, s’effondrant une fois de plus avec son retour dans les salles après la pression des fans en ligne. Il semblerait que les films Marvel de Sony puissent aller dans les deux sens avec la façon dont ils sont reçus et il y aura beaucoup d’intérêt des fans pour voir comment Madame Web tarifs.





Peu de choses ont été révélées sur le nouveau Madame Web film en termes d’intrigue. Il a été décrit comme une histoire d’origine pour la « voyante, dont les capacités psychiques lui permettent de voir dans le monde des araignées ». Il y a eu différentes représentations de Madame Web dans la fiction Marvel, mais elle a souvent été décrite comme une femme âgée aveugle souffrant de myasthénie grave. La garder en vie est un système de soutien ressemblant à une toile d’araignée, lui donnant le nom familier de Madame Web.

Madame Web devrait sortir dans les salles de cinéma le 7 juillet 2023.