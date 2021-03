Daisy Ridley se souvient de sa première rencontre avec Tom Holland

Le film d’action et de science-fiction « Marcher dans le chaos»Attend son arrivée en salles le mois prochain, si bien que ses acteurs ont déjà entamé la campagne de promotion d’un film qui, après des reprises rigoureuses et une pandémie qui a empêché sa première, pourra enfin être apprécié par le public.

Doug Liman, connu pour son travail avec « Le bord de demain», Était en charge de la réalisation Tom Holland Oui Daisy Ridley dans cette aventure post-apocalyptique dans laquelle les pensées des gens peuvent se manifester à travers des hallucinations hyper-réalistes. Dans une récente interview con AP Entertainment, Ridley Il a parlé de la première rencontre « maladroite » avec sa co-star.

L’actrice souligne qu’elle a rencontré Hollande la nuit où il a gagné son BAFTA, et assure que la chose étrange dans la situation est que les deux savaient déjà qu’ils allaient travailler ensemble, mais jusqu’à ce moment-là, ils ne savaient pas quand le tournage aurait lieu.

«Et puis nous nous sommes retrouvés dans l’avion, ce qui était vraiment drôle parce que nous nous sommes rencontrés dans l’avion et non MontréalMais nous étions dans ces sièges qui vous mettaient face à face et c’est super inconfortable quand on ne connaît pas vraiment quelqu’un », raconte l’actrice.

Il souligne qu’au moment où ils ont tous les deux voulu mettre leurs écrans de côté dans l’avion, cela l’a rendu plus inconfortable en raison de la lenteur de l’appareil, mais il décrit que finalement tout s’est bien passé. Bien que ce soit peut-être un moment difficile pour une première réunion, cela aurait pu être pire.

Holland partagerait dans une interview pour GQ une anecdote sur son audition pour être Homme araignée, qui inclut une erreur embarrassante que vous avez commise lors de la réunion Robert Downey Jr., la star derrière le costume Hombre de Hierro, avouant qu’il aurait confondu son doublé avec le vrai acteur.

« Marcher dans le chaos« Est un film basé sur le roman de Patrick Ness « Le couteau de ne jamais lâcher prise». L’auteur écrirait le scénario en collaboration avec Christopher Ford. Parmi son casting, nous trouvons Mads Mikkelsen, Demián Bichir, Cynthia Erivo, Nick Jonas, Kurt Sutter Oui David Oyelowo.