Daisy Ridley revient-il en tant que Rey Skywalker dans un nouveau film Star Wars?

Pourrions-nous nous préparer pour plus de Rey dans une galaxie lointaine, très lointaine? Cela peut être le cas, si l’on en croit une nouvelle rumeur. En effet, cette rumeur suggère que Daisy Ridley, qui jouait Rey dans le Guerres des étoiles suite de la trilogie, est en négociations pour reprendre son rôle de personnage dans un futur projet. Que nous voyions ou non Rey Skywalker dans un post-La montée de Skywalker monde, ou autre chose, reste totalement flou pour le moment.

Encore une fois, pour le moment, nous devons avertir qu’il ne s’agit que d’un rumeur et doit être considéré comme tel. Jusqu’à ce que Daisy Ridley et / ou Lucasfilm pèsent officiellement, cela ne doit pas être considéré comme quelque chose de plus. Cela étant dit, un nouveau rapport affirme que l’actrice est en pourparlers avec Disney et Lucasfilm pour un film sans nom Guerres des étoiles projet. Aucun autre détail n’a été fourni, ce qui embrouille un peu les eaux. On ne sait pas à quel point ces prétendues négociations sont avancées, ni si cela concerne un film ou l’un des nombreux projets télévisés que Lucasfilm a en développement. Sans oublier que cela pourrait absolument être pour un jeu vidéo ou autre chose.

Cela dit, la franchise Star Wars se développe et il y aurait, en théorie, de nombreuses opportunités de ramener Rey dans le giron. Par exemple, Rian Johnson, qui a réalisé Star Wars: Les derniers Jedi, serait encore en train de développer une trilogie originale. Cependant, pour être honnête, les mises à jour officielles sur ce front ont été rares. La réalisatrice Patty Jenkins travaille également sur Escadron de voleurs, qui devrait arriver en décembre 2023. Et il y a le mystère du réalisateur Taika Waititi Guerres des étoiles film. Disney + a également l’animation Un conte de droïdes en chemin. N’importe lequel d’entre eux pourrait, en théorie, avoir une place pour Rey.

Du côté de la télévision, il y a beaucoup de choses à faire. À part Le mandalorien saison 3, Le livre de Boba Fett fait ses débuts sur Disney + en décembre. Nous avons aussi Ahsoka, Rangers de la Nouvelle République, une série d’événements sans titre, Obi Wan Kenobi, Andor, Lando et L’acolyte en chemin. Quoi qu’il en soit, le calendrier de bon nombre de ces émissions nierait apparemment la possibilité d’une apparition de Rey, car beaucoup d’entre eux se déroulent bien avant les événements de The Force Awakens.

Le point principal est, Guerres des étoiles va être plus répandu qu’il ne l’a peut-être jamais été. Disney et Lucasfilm peuvent être faits avec la saga Skywalker après 2019 Star Wars: La montée de Skywalker, mais cela ne veut pas dire qu’ils doivent en finir avec ces personnages. Et Daisy Ridley, pour sa part, a dit «ne jamais dire jamais» au retour. Nous devrons attendre et voir si quelque chose vient des rumeurs. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de nouvelles informations seront révélées. Cette nouvelle nous parvient via Giant Freakin Robot.

Sujets: Star Wars