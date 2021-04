Daisy Ridley répond aux rumeurs de Spider-Woman et aimerait rejoindre le MCU

Guerres des étoiles La star Daisy Ridley a maintenant répondu aux rumeurs persistantes selon lesquelles elle serait recherchée pour rejoindre un potentiel Femme araignée film. Bien que l’actrice ne donne rien, elle dit tout à fait clairement que, bien qu’elle ne se propose pas nécessairement de faire de grands films à succès, rejoignant le genre de la bande dessinée en tant que Femme araignée est quelque chose qui l’intéresserait beaucoup.

«Eh bien, c’est drôle parce que quelqu’un m’a récemment posé des questions sur les rumeurs de Spider-Woman, et j’ai dit: ‘Oh, ça sonne bien.’ Apparemment, je me suis maintenant déclaré favori pour être Spider-Woman, ce qui n’est pas vrai! C’est drôle parce que je ne choisis pas vraiment les choses … je [didn’t] a décidé de faire un autre «grand film». Je viens de lire le [Chaos Walking] script, j’ai adoré et aimé l’idée. «

Que ce soit ou non sous le couvert de Femme araignée, Daisy Ridley déclare qu’elle aime ce que de nombreux studios font avec les films de bandes dessinées, soulignant ce que fait Marvel en particulier et déclarant qu’elle sauterait sur l’occasion de rejoindre le MCU si l’occasion se présentait.

« Fondamentalement, si quelque chose devait arriver et être génial, bien sûr, je serais ouvert à tout. Je viens de terminer WandaVision. Ce qu’ils en ont fait est tellement incroyable et différent et intéressant. Être particulièrement dans ce monde, qui est en constante évolution. et se réinventer serait très excitant. «

Ce n’est pas la première fois que Ridley jette son chapeau dans le Femme araignée anneau, avec le Chos à pied star disant plus tôt cette année, « OMG, j’aimerais jouer à Spider-Woman. Mais est-ce plus comme un truc Spiderverse prolongé? »

Bien sûr, un Femme araignée n’a même pas encore été confirmé. L’année dernière, Sony a confirmé une date de sortie du 8 octobre 2021 pour un projet mystérieux, ce qui a conduit beaucoup à spéculer qu’il serait effectivement Femme araignée. Sony Pictures a également embauché Un vigilant et Tron l’héritage la star Olivia Wilde à la tête d’un film Marvel «centré sur la femme» pour eux, ce qui a ajouté beaucoup de poids aux rumeurs en cours selon lesquelles Femme araignée sera bientôt web-sling sur le grand écran.

Fait intéressant, Wilde a commenté le projet secret, révélant que le président de Marvel Studios, Kevin Feige, était impliqué, bien que le film soit une production Sony. « Tout ce que je peux dire, c’est que c’est de loin la chose la plus excitante qui m’est arrivée parce que non seulement je peux raconter une histoire qui … écoutez-moi, en essayant d’éviter le pistolet à plomb de Kevin Feige », a révélé Wilde. « Nous assistons à cet afflux incroyable de réalisatrices et de conteuses qui s’emparent de ce genre, de cet espace de super-héros, et lui insufflent leur propre point de vue. »

Wilde a récemment fait ses débuts en tant que réalisatrice avec la comédie dramatique Booksmart, qui a valu à l’actrice devenue réalisatrice un grand succès critique et devrait de bon augure pour tout projet Sony / Marvel que cela s’avère être.

Aimeriez-vous voir Daisy Ridley s’habiller comme Femme araignée? Si tel est le cas, il existe plusieurs versions de Femme araignée, y compris Jessica Drew et Spider-Gwen, alors quelle version de Femme araignée serait-elle la mieux placée pour jouer? Ridley peut actuellement être vu dans le film d’action dystopique Marcher dans le chaos aux côtés de Spider-Man: pas de retour à la maison star Tom Holland. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Josh Wilding de Comicbookmovie.com.

Sujets: Spider-Woman