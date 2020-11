Daisy Ridley est tout pour manger les œufs de bébé Yoda dans le mandalorien

Le mandalorien La saison 2 a déclenché un débat qui ne s’est pas encore calmé. Baby Yoda engloutissant les œufs de Frog Lady, spécifié comme le dernier de sa lignée, que l’extraterrestre cherchait désespérément à mettre en sécurité. Il y a des fans qui trouvent les scènes attachantes tandis que certains sont encore surpris par le fait que cela devrait être drôle. Bien, Guerres des étoiles Rey, alias Daisy Ridley, appartient à la première catégorie et, bien qu’elle soit satisfaite de la «fin parfaite» de son personnage, elle est sûre que Le mandalorien va dans des endroits.

Alors que beaucoup sont occupés à discuter du fait que Baby Yoda grignotait les œufs était un signe certain qu’il se tournera vers le côté obscur à l’avenir, Ridley ne trouve rien de diabolique dans les scènes et les reconnaît pour ce qu’elles sont, juste un dose supplémentaire de The Child étant adorable.

« Ecoute, Mando doit manger, Yoda doit devenir fort. C’est juste ça. Non, je suis comme, ‘Yoda, fais ton truc.’ La créature [Frog Lady] est arrivé là où elle devait être avec les œufs. C’est parfait. C’était beau. »

Auparavant, le directeur artistique créatif de Lucasfilm, Phil Szostak, a également fourni une clarification pour répondre à la controverse croissante autour de la scène, expliquant qu’il venait d’être ajouté pour un effet comique. « Pour mémoire, le chapitre 10 de Le mandalorien indique clairement que les œufs de la Frog Lady ne sont pas fécondés, comme les œufs de poule que beaucoup d’entre nous apprécient. Mais évidemment, les poulets ne sont pas des êtres sensibles et l’Enfant qui mange les œufs est intentionnellement dérangeant, pour un effet comique », a-t-il écrit sur Twitter. Les fans d’horreur savent que des choses dérangeantes font rire certains d’entre nous et certains d’entre nous se tortiller, ou les deux. Votre kilométrage peut varier. »

Au cas où, comme Daisy Ridley, vous aussi vous avez trouvé la scène mangeuse d’œufs de Baby Yoda amusante et vous vous êtes surpris à dire « Aww! » plus d’une fois, Funko a récemment ajouté un POP! chiffre de la même chose à sa liste croissante de produits dérivés Baby Yoda pour 2020.

Étant donné que Ridley se lève pour défendre Baby Yoda, et aussi Le mandalorienLa tendance croissante à ajouter des Guerres des étoiles personnages de son scénario, fait se demander si Rey Skywalker sera introduit à un moment donné dans cette galaxie lointaine. Mais comme toujours, l’actrice a précisé qu’elle n’avait pas l’intention de revisiter le personnage.

« Je pense, pour moi, à la beauté de Épisode IX est-il fini avec un tel espoir et un tel potentiel. J’ai juste l’impression que c’était la fin parfaite de Rey. La grande bataille était en Épisodes VII, {@VID:[email protected]}, et IX. Je pense vraiment qu’elle court probablement quelque part dans la forêt pour passer un bon moment. Je me sens totalement, totalement satisfait de la fin de cette histoire. Je ne sais tout simplement pas ce qu’elle pourrait faire d’autre que je n’avais pas à faire. De plus, il y a tellement de personnages incroyables dans Guerres des étoiles, que c’est une sorte de chose incroyable. Je regardais le nouvel épisode de Mandalorien, et c’est juste comme les endroits où il peut aller au-delà, même là où il se trouve maintenant, c’est tellement excitant. «

Même si Ridley n’est pas prêt à honorer le Guerres des étoiles univers de sitôt, nous avons encore la possibilité de se gaver de la trilogie suite sur Disney +! Cette nouvelle nous parvient via IGN.

Sujets: The Mandalorian, Baby Yoda, Star Wars, Disney Plus, Streaming